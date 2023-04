José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y miembro de la delegación del gobierno de Gustavo Petro para los diálogos de paz con la guerrilla del Eln, habló con EL TIEMPO sobre lo que se viene de cara al tercer ciclo de negociaciones, que se inicia esta semana en La Habana, Cuba.



Aseguró que el cese del fuego y de hostilidades será clave en esta nueva etapa de negociación y considera "que todos llegamos con una actitud positiva a sentarse a la mesa, a pesar de las dificultades propias de lo que ha pasado desde el ciclo de México".



¿Cómo llega el equipo negociador para este tercer ciclo?



Con mucha expectativa. Es un ciclo que va a ser definitorio en las conversaciones. Ya nos toca avanzar en la agenda con dos temas que son muy sensibles: Participación de la sociedad civil -cómo será la participación en este proceso para la construcción de democracia y de paz- y el cese al fuego. Sobre el primero hay que decir que, así como para las Farc era la tierra, para el Eln el tema central es participación. Por consiguiente, este es un tema clave y muy sensible.



De izq. a der., Otty Patiño, Iván Cepeda, María José Pizarro y José Félix Lafaurie. Foto: Twitter: @IvanCepedaCast

Y el otro es un tema que el país está esperando, desde hace meses se busca un cese al fuego, especialmente de hostilidades a la población civil. Porque es imposible avanzar en unos escenarios de participación de la sociedad civil si hay hombres armados que condicionen estos diálogos y los intimiden con las armas. En consecuencia, un requisito sustantivo es no armas y ser muy incluyentes en esa participación. Es decir, no solo son aquellos que forman parte de sus acumulados sociales y políticos, sino también el resto de la población que está allí. Debe haber acompañamiento muy importante de la institucionalidad pública, de sectores universitarios, sectores empresariales, y de otros que ayuden a avanzar en la construcción de paz.



Hablando de cese al fuego. El Eln ya lo rechazó una vez y en la segunda ronda de negociaciones hubo ligeros avances. ¿La tercera será la vencida?



Repito, este tercer diálogo va a ser definitorio. Yo creo que todos llegamos con una actitud positiva a sentarse a la mesa, a pesar de las dificultades propias de lo que ha pasado desde el ciclo de México. Tenemos que ir con una actitud abierta a escuchar cuáles son los reparos que han tenido para cometer los hechos ejecutados durante este lapso. Tenemos que ver cómo se reconstruye estos espacios de discusión y diálogo para que podamos avanzar. Yo creo que en toda la política de 'paz total' del presidente Petro, la locomotora y lo que tiene que marcar la pauta y los puntos de referencia es el diálogo con el Eln, una guerrilla histórica que ha dado un paso adelante para negociar y crear escenarios de entendimiento para la construcción de paz.

El jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, habló con EL TIEMPO sobre el tercer ciclo de negociaciones con esa guerrilla y de un posible cese del fuego. Foto: Federico Parra. AFP

¿Cuál es su percepción como negociador del control que tendría el Eln de sus fuerzas?



Eso ya lo he planteado. Creo que hay una trilogía que no es fácil de entender. Se tienen unos negociadores que tramitan de buena manera las preocupaciones, pero luego tenemos dos actores que son Antonio García y los comandantes de guerra que hay en las diferentes regiones. Por eso mi propuesta sobre este tema es que hagamos un gran piloto que sea capaz de recobrar la confianza del país en estos diálogos.



Estos serían en un área donde el Ejército de Liberación Nacional tenga una notoria influencia, como Catatumbo o Arauca. Y allá llegaríamos con el ánimo identificar cuáles son los elementos que harían diferente la vida de esos colombianos y aplicarlos para encontrar unos escenarios de paz. Las realidades regionales son totalmente diferentes. No son iguales las dinámicas del bajo Calima, de Arauca, del Catatumbo, de Antioquia y de esas otras zonas donde hay una presencia activa del Eln. Hay que hacer un gran laboratorio de paz para que los compromisos sean cumplidos. Recordemos que estamos en año electoral y todo aquello que no se haga con prudencia y con juicio puede terminar teniendo un impacto muy negativo de cara a las elecciones.



Ya que menciona a Antonio García. ¿Qué implicaciones tiene para la mesa y para las negociaciones con el Eln los pronunciamientos que este hace y que tienen un tono de confrontación?



Es el comandante de ellos y en consecuencia se tienen que recibir con mucha atención sus pronunciamientos. Pero también quisiera darle mucha fuerza a lo que ellos han dicho de las obligaciones que se desprenden de la mesa. Para ellos nada existe que no se haya acordado antes en la mesa. Esta es el escenario de discusión y no los medios ni la opinión pública. Entonces, tenemos que volver a la mesa con ánimo positivo. Todo lo que ha pasado, habrá que revisarlo y llevarlo a la discusión. Es allí donde están ambas delegaciones y terminaremos por identificar el camino con los temas que ahora nos obligan en Cuba, que es participación de la sociedad civil y el cese al fuego, que más que un cese al fuego es un cese de hostilidades.

Iván Cepeda y José Félix Lafaurie, miembros de la delegación del Gobierno. Foto: Archivo particular.

¿Cómo hacer para que ese cese al fuego no se aprovechado por el Eln para fortalecerse?



La Fuerza Pública está en la obligación de confrontar cualquier tipo de acción criminal que ocurra en el territorio nacional. Esta no pierde competencia. Es un mandato constitucional. No pueden seguir las amenazas a la población civil, el secuestro, la extorsión o la protección a las rentas ilícitas mientras el cese al fuego.

Si no se logra el cese de hostilidades en esta tercera ronda, ¿corre peligro la mesa de negociación?



No, porque estamos negociando y ninguna negociación es fácil. Enfrentamos un hecho que tiene una cantidad de aristas complejísimas debido a que es una negociación con un grupo que lleva 60 años alzado en armas. Aquí hay que tener paciencia para canalizar todos los desencuentros, si es que queremos avanzar en estos diálogos. Es decir, se han dicho cosas duras por parte de Antonio García y también nosotros hemos dicho cosas, pero lo que estamos haciendo es poner referentes a la discusión para que sea una discusión franca, abierta, propositiva y que, al mismo tiempo, toque los temas sensibles.



Si no se llega a conseguir en este tercer ciclo el cese al fuego. ¿Se puede considerar un fracaso?



Yo no lo plantearía de esa manera. Miren que en Quito duramos cuatro años negociando la agenda con el Eln y ahora solo duramos un par de meses acotando y definiéndola. Es muy optimista creer que de Cuba vamos a salir con esos dos puntos de la agenda completamente solucionados. Si estos dos puntos no tienen una respuesta puntual, es peligroso creer que entonces las negociaciones se acaban. Tenemos que crear escenarios para avanzar. Lo importante es llegar y ver si tenemos ánimo de construir. Si se llega con ánimos de reventar las negociaciones, estamos en el lugar equivocado.

¿Cuál va a ser la propuesta de participación de la sociedad civil que van a llevar?



La estamos construyendo con el senador Cepeda. Estamos muy activos en este tema. Ya tenemos por lo menos un borrador de discusión. De acuerdo a los criterios del jefe de la mesa. Otty Patiño, ese borrador será conocido o no por la opinión pública. Debo decir, sin violar las reservas de la negociación, que hemos trabajado muy duramente para poder tener un texto explicitó, claro y definido en cuanto a los principios de la participación y cómo se hará. Uno de los elementos básicos es que no puede haber diálogo con armas. Tampoco puede haber discusiones en las que no se incluya a la mayoría de sectores. No puede quedar por fuera nadie.

Las delegaciones se reencontraron en la sede de la Conferencia de Seguridad Social, en México. Foto: Alto Comisionado para la Paz

Tampoco puede haber un cabildo abierto, esta participación debe ser canalizada por la institucionalidad. Por ejemplo, aquí deben participar lo ministerios y otras entidades que digan que hay los recursos suficientes para aplicar lo acordado. Lo que se acuerda en la mesa debe ser realizable. No vamos a firmar nada que no se pueda cumplir. Sobre todo porque estos diálogos tienen una particularidad que no la tenía los de las Farc, aquí todo lo que se convenga se hace de una y no se espera a que todo esté convenido para comenzar a ejecutar. Miren el enredo que tienen hoy el país para cumplir lo acordado en La Habana y eso que hay un compromiso mío y de los ganaderos de ayudar al gobierno a cumplir el primer punto, el de tierras, con la venta de 3'000.000 hectáreas. Han pasado 6 años de la firma del Teatro Colón y poco se ha hecho.

¿Es una crítica a los diálogos de las Farc y el gobierno Santos?



Claro, no se puede volver a repetir eso. Lo han dicho todos, hasta el presidente Petro. Díganme, cuántas cosas a las que se comprometió el Gobierno de Santos no se han cumplido. Incluso el senador Iván Cepeda le hizo un debate al alto comisionado para la Paz donde quedó reflejado los incumplimientos del acuerdo con las Farc. Y eso no ayuda en esta coyuntura. Por eso la palabra cumplir, con mayúscula, tiene que estar en el centro de las discusiones de la mesa. ¿Qué posibilidades hay de firmar un acuerdo general si no cumplimos?



En cuanto a las transformaciones, el Eln ha insistido mucho en los cambios al modelo económico. ¿Qué ha dicho la delegación de gobierno en este tema?



Todavía no se ha dicho nada con respecto al tema. Hay que darle mucho peso a la perspectiva democrática del modelo económico. Hay una serie de elementos que se pueden discutir con mucha transparencia. Aquí no se trata de decir que lo que se ha construido desde el año 58, cuando se restablece la democracia en Colombia, no sirve, cuando aquí ha habido importantes desarrollo sobre todo con la Constitución de 1991. Por supuesto que habrá que hacer ajustes, pero claro que sirve lo que hemos hecho. Hay que decirle a la sociedad colombiana que no hay que tenerle miedo a mirarse espejo. No todo lo hemos hecho bien, pero hay una inmensidad que sí. Igual, ¿por qué no revisar aquellas cosas que están mal? Yo no creo que la sociedad colombiana esté satisfecha con las reformas aplazadas en temas de política, justicia y otras más. Hay muchas cosas en materia social que deben ser cambiadas.

¿Cómo está el ambiente en la mesa de negociación en la delegación de gobierno, sobre todo que usted es de los pocos negociadores de derecha?



Muy bien, el presidente Petro ha dado línea y yo espero haber entendido los cimientos en los que quiere construir los escenarios de paz. Creo que la delegación ha sido muy respetuosa de mis opiniones y las declaraciones las he dado con plena libertad. Yo no solo represento a la derecha, soy la voz de los ganaderos. Y si se quiere hacer un gran acuerdo nacional, un acuerdo que trascienda las conversaciones con el Eln, necesariamente se debe moderar el tono de la discusión, pero yo tengo que ser responsable y muy leal con esos sectores a los que he pertenecido. Lo otro sería traicionar lo que pienso y lo que he dicho durante 30 años. Además, la delegación me ha dado ese espacio para ser franco, honesto y libre. En consecuencia, lo que tenemos que hacer todos es aprovechar esos espacios que el gobierno abrió para tramitar los diálogos de la mejor manera posible. Eso implica pensar en el país, pero no en el de hoy sino el de mañana.

¿Y cómo es el tema en la delegación del Eln? ¿Hay un doble mensaje con personas como Antonio García?



En la mesa, en lo que yo puedo dar fe, el Eln siempre ha sido respetuoso y cordial. Jamás hemos tenido un desencuentro por parte de las delegaciones. Ha sido un diálogo civilizado.

¿La cuarta ronda de negociaciones será en Colombia?



Es posible, pero eso lo resuelve la mesa. Nada de lo que se diga por fuera de esta sin haberse acordado antes existe. La mesa es la rectora de la manera en que estos diálogos deben de proseguir.

¿Traer a los diálogos a Colombia es una forma de presionar al Eln?



No, lo que pasa es que se han planteado los diálogos de forma itinerante y también depende mucho de la voluntad de los países garantes. Si Brasil o Chile nos invitan, que son garantes, podremos ir allá. Eso lo resolveremos ahora en Cuba.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA