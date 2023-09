El presidente de Fedega y miembro de la mesa de negociación de paz con la guerrilla del Eln, José Félix Lafaurie, destacó en los últimos días algunos puntos que tiene en común con el gobierno del presidente Gustavo Petro, así como con algunos de los miembros del Pacto Histórico.



En su más reciente columna en el portal Contexto Ganadero, Lafaurie, quien ha sido uno de los líderes más importantes del gremio ganadero de los últimos años y cercano a la derecha -es esposo de la senadora uribista María Fernanda Cabal- destacó, por ejemplo, el acuerdo que alcanzó Fedegan con el Gobierno para venderle tierras para entregarles a los campesinos.



"En los primeros meses del Gobierno, cuando sus anuncios sobre reforma agraria desencadenaron una oleada de invasiones, a la que respondimos, como hoy, con un ejercicio pacífico de buena vecindad que llamamos 'Brigadas Ganaderas Solidarias', el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado, con quien no tenía relación alguna, me contactó para proponerme construir un gran acuerdo con el Gobierno para facilitar la compra de tierras con destino a la Reforma Rural Integral", narró en su columna titulada Si algo nos une… ¡Hagámoslo!.



El presidente Gustavo Petro saluda a José Felix Lafaurie. Foto: Prensa Fedegan

Y también resaltó la invitación que le hizo el presidente Gustavo Petro para hacer parte de la mesa de negociación de paz con la guerrilla del Eln. Si bien la llegada de Lafaurie fue criticada en un principio por sectores radicales -tanto de derecha como de izquierda-, el Gobierno defendió la hipótesis de que la paz se debe hacer con todos los actores y los ganaderos son un actor clave.

En su columna, la cual es publicada todos los sábados, el presidente de Fedegan aseguró que aceptó ese ofrecimiento porque desde las primeras conversaciones que tuvo con el senador Cepeda quedaron claros dos factores determinantes: que la reforma agraria se haría con los ganaderos a partir de lo que los une.



"¿Por qué lo hice? Desde esas primeras charlas con Iván Cepeda quedaron claros dos factores importantes; el primero, que la Reforma Rural Integral, como promesa de campaña, programa de Gobierno y punto de honor del presidente, se haría SIN nosotros o incluso contra nosotros; y el segundo, que aún en medio de reconocidas diferencias, teníamos con el Gobierno puntos de encuentro alrededor del desarrollo rural y, en consecuencia, el mejor camino era una reforma agraria “con nosotros”, a partir de “lo que nos une"", explicó.

Integrantes de la Comisión de Paz del Senado como Iván Cepeda asistieron a la reunión sobre la reforma agraria. Foto: Néstor Gómez. El Tiempo

Y a renglón seguido dijo qué une a los ganaderos con el gobierno del presidente: "He sido reiterativo en esa respuesta: Primero: que la paz pasa, necesariamente, por la recuperación económica y social del campo. Segundo: que Colombia tiene condiciones para convertirse en potencia agroalimentaria; y tercero: el reconocimiento del derecho del campesino a la tierra, pero entendiendo que un título de propiedad no lo saca de la pobreza, sin las condiciones y bienes públicos que hacen a la tierra realmente productiva y un proyecto de vida digno; y entonces volvemos a la urgente recuperación del campo.



Sin embargo, cuestiona los proyectos de decreto que prepara el Ministerio de Agricultura para la expropiación express y la movilización campesina en defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra.



"Un político avezado como el senador Cepeda, no dudó de la capacidad de generación de conflictos de los dos decretos, no solo para la Reforma Rural Integral, sino para la paz. De ahí el inmenso valor de su iniciativa de llevar la Comisión de Paz del Congreso al Ministerio de Agricultura, para abrir allí mismo un espacio de diálogo con la participación de Fedegán", afirmó.



Y destaca que se esté avanzando en la concertación de estos decretos que prendieron las alarmas de varios sectores, entre ellos el de los ganaderos.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, acompañada de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. Foto: Néstor Gómez. El Tiempo

"Ahora bien, las convicciones compartidas no son suficientes; pero hoy tenemos voluntad política y un acuerdo funcionando, con ofertas superiores al millón y medio de hectáreas y más de 700 mil viables para compra, como lo informó el director de la Agencia Nacional de Tierras en la reunión. Como nunca, hay tierras para comprar y recursos para comprarlas", afirmó Lafaurie.



"De mi parte, el mensaje seguirá siendo: Si nos une un objetivo común…, ¡Hagámoslo!", remató el dirigente.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA