Luego de conocerse que Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, la 'Gata', y condenado a 29 años de cárcel por homicidio, quedó en libertad por ser facilitador de paz, el Gobierno solicitará a la justicia que revoque la decisión.



"El Gobierno Nacional pedirá al juez que otorgó la libertad del señor López que revoque la decisión, ya que no está fundamentada en las leyes vigentes", aseguró la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un comunicado.



Según el Inpec, este miércoles se recibió en la cárcel de Barranquilla El Bosque la boleta de libertad por parte del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de esa capital para que el hombre, quien tenía prisión domiciliaria, quedara en libertad. Y dicho trámite ya se adelantó.



López fue nombrado facilitador en diciembre del 2022, en medio del proceso de 'paz total' que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero el Ejecutivo aclaró en el comunicado, además, que "no ha ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial".

Danilo Rueda, comisionado de Paz. Foto: EFE

Agregan que "el alto comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del Presidente de la República. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López".



La idea de nombrar al hijo de la 'Gata' como facilitador es explorar la voluntad real de paz y reinserción y sometimiento a la justicia de grupos organizados que delinquen en la costa Caribe.



"Dicha designación está vigente por un periodo de dos meses y la labor como facilitador del señor López se ejercerá principalmente desde su lugar de reclusión sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia", agregó la Oficina del Comisionado de Paz.



El Gobierno señala también que si no se observa que López cumple con sus objetivos o usa su designación para ir en contra de la ley, "este rol se suspenderá inmediatamente, como es el caso para cualquier persona que reciba esta designación".



Se espera que este miércoles, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dé una declaración ampliando lo manifestado por el comisionado de Paz.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA