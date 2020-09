¿Con eventual regreso de 'Jorge 40', su hijo debe salir del Gobierno?

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', se encuentra vinculado como asesor del Ministerio del Interior. Con el posible regreso de su padre al país a responder ante la justicia, son varios los sectores que se preguntan si el contratista debe abandonar su cargo.

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, afirmó que ‘Jorge 40’ sería deportado a Colombia a finales de septiembre.



“Se ha solicitado a las autoridades migratorias de los Estados Unidos, la deportación de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien, de acuerdo con información de nuestras autoridades consulares, se encuentra ya en una prisión migratoria en el estado de Pensilvania”, dijo Ceballos.



Si el exparamilitar regresa al país a responder ante la justicia, son varios los sectores que consideran que su hijo tendría un impedimento para continuar en su cargo.



Tovar Vélez es abogado, con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en Dirección Pública de la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid (España).



Inició su vida laboral en la Alcaldía de Valledupar; posteriormente trabajó en la Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar y en la Organización Internacional para las Migraciones, donde tuvo participación directa en temas relacionados con las víctimas del conflicto armado.



Frente al tema, en mayo de este año, Tovar Vélez fue claro en insistir que en Colombia no existen los delitos de sangre.



“Mi papá se fue de la casa cuando yo tenía siete años y yo no tengo responsabilidad alguna y mucho menos injerencia en lo que él ha hecho o dejado de hacer, entonces lo que sí quiero dejar es la tranquilidad a todas las víctimas del conflicto armado en que haré todo lo posible, todo lo que esté en mis manos, para que Rodrigo Tovar Pupo tenga la oportunidad de contarle al país su verdad y le dé la cara a las víctimas del conflicto armado”, manifestó el abogado.



No obstante, hay quienes considera que sí hay un conflicto de interés.



“Bien que Jorge 40 regrese al país para que responda las víctimas. Mi rechazo al nombramiento del hijo en el Ministerio del Interior no se debía a que fuera el hijo de Jorge 40 sino a sus opiniones expresadas en algunos trinos en los que vulneraba a las víctimas”, expresó Adolfo Rivas, fundador del Movimiento Ciudadanía Inteligente y presidente de la Fundación Colombia 2030.



Para Rivas, “habría un conflicto de intereses al regresar ese señor al país (Jorge 40), pues el hijo no es garantía para las víctimas, eso no quiere decir que él sea una mala persona, sino que no da garantía para que las víctimas se acerquen a recibir apoyo”.



En el mismo sentido se pronunció el congresista de Alianza Verde Inti Asprilla, quien dijo que “no existe el delito de sangre en Colombia, un hijo tiene todo el derecho a tomar un camino diametralmente al de su padre, sin embargo, en el debate sobre la posible vuelta al país de Jorge 40, padre de Jorge Tovar, director del grupo de articulación internar para la política de víctimas hay que ser muy meticulosos”.



“Hay que estar muy atentos en el conflicto de intereses que tiene Jorge Tovar, pues según la Ley de Víctimas es claro que en todo proceso de reparación o de restitución de tierras hay un riesgo de seguridad y el Ministerio del Interior tiene la obligación de darle un apoyo a las víctimas en ese proceso de seguridad, la pregunta es de qué manera Jorge Tovar va a cumplir con esa función de garantizar la seguridad de las víctimas de hechos criminales que cometió el Bloque Norte que cometió Jorge 40”, indicó Asprilla.



Actualmente 'Jorge 40' se encuentra en Estados Unidos en una prisión de paso, tras terminar de pagar una pena de 16 años de cárcel por el delito de narcotráfico.



POLÍTICA