'Como UE vemos buenos esfuerzos por la paz': Jolita Butkeviciene

La Unión Europea (UE) sigue comprometida con el proceso de paz en Colombia. Prueba de esto es la visita al país de Jolita Butkeviciene, directora para América Latina y el Caribe en la Dirección General de Cooperación y Desarrollo de la Comisión Europea.



Butkeviciene estuvo en Colombia la semana pasada sosteniendo reuniones de alto nivel para conocer cómo avanza el proceso de paz, pero también visitando las regiones.

Durante su visita anunció la renovación del Fondo Europeo para la Paz por cuatro años más y una inversión adicional que destinará 33,5 millones de euros para iniciativas de paz en Colombia.



La directiva de la UE, en diálogo con EL TIEMPO, afirmó que Colombia seguirá recibiendo el apoyo de la Unión Europea y que uno de los retos es fortalecer las cadenas de producción.



¿Cómo ven la situación política del país? Han ratificado su compromiso con el proceso de paz, pero el ambiente está agitado, a propósito del anuncio del regreso a las armas de unos comandantes desmovilizados.



Siempre que llego a un país quiero saber qué pasa en el terreno. Siempre exijo salir de la oficina y de los encuentros oficiales para encontrarme con la gente que no sabe qué es Unión Europea, qué hacemos. Es interesantísimo porque podremos escuchar en la gente mensajes diferentes.



En terreno vemos el cambio en las comunidades de difícil acceso. Ellos encuentran la manera para sobrevivir con ecoturismo, proyectos productivos y también encuentran otras formas legales de producción que eliminan la producción ilegal. Hacen productos impresionantes, de calidad que podría estar en la cadena productiva y después exportación. Nosotros queremos apoyar a crear esta plataforma de empuje para el cambio.

Nosotros como Unión Europea vemos buenos esfuerzos, pero hay algunas cosas para hacer.



Los dos enfoques principales de este fondo son reincorporación y reforma rural, por el momento, hoy día, nosotros firmamos un proyecto para apoyar la reincorporación que es un reciente de 2,5 millones de euros.



No vamos a ver la repetición del anuncio de agosto, es algo negativo. Estamos seguros de que el proceso va en buen momento. La reforma rural integral es algo para apoyar y todos los estados miembros ven resultados muy positivos de parte del compromiso del Gobierno.

¿Qué esperan para estos otros cuatro años que van a apoyar el proceso en Colombia?



Esperamos, evidentemente, subir el impacto. Tenemos que ir más allá de las tres zonas prioritarias para nosotros. Hemos hecho estos proyectos productivos pero es necesario que estos productos entren de una mejor manera a la cadena productiva y así tener más éxito con productos como el café y cacao.



Cuando visitamos Amazonas vimos que hay tantas cosas que no conocemos, con tanta potencialidad. Yo quiero tener esos productos con calidades mágicas.

El comercio de Colombia hacia la Unión Europea creció en el 45 por ciento este año, fenomenal. ¿Por qué no podemos llegar con estos productos a esta cadena de exportación?



Creo que sería un segundo paso, porque ya tenemos estas bases.



Unos acusan a los otros de no estar cumpliendo con el proceso, pero ustedes no estarían comprometidos si vieran que acá no están bien las cosas. ¿Consideran que el proceso va bien?



Siempre hay que hacer cosas para mejorar. Nosotros llegamos nuestra experiencia y con las cosas que hemos venido haciendo bien para aportar, porque Colombia tenía que superar algo que también fue sin precedente. Hemos visto que las instituciones que coordinan esfuerzo, como la que encabeza el señor Archila (Emilio), es una institución que para nosotros da un seguro de que el proceso no se cae, que hay coordinación entre el gobierno y políticas sectoriales. Creo que esta ruta PDET es una muy buena cosa y estamos muy orgullosos para apoyarla.



También hay otro tema en el país en el cual ustedes están apoyando y es la migración venezolana…



Es imposible no entrar en este tema porque hemos visto las cifras que no se comparan para nada, porque en tan poco tiempo tener impacto tan fuerte en flujos migratorios, fuera de la guerra, no hemos visto en la historia.



La UE entró con mucha ayuda de emergencia porque tenemos la esperanza de que la situación va a corregirse, vamos a vivir tranquilos. Por eso pusimos más dinero para actuar de urgencia en Colombia, Perú, Brasil, entre otros.



Hoy en día hemos calculado 160 millones de euros y tenemos 10 más solo para Colombia para medidas de desarrollo, vemos que el proceso se mantiene y por eso hay que mirar a más largo plazo para que no pese tanto para la sociedad.



