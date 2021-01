¿Qué tiene que ver Joe Biden con el proceso de paz en Colombia?

Uno de los puntos que seguramente cambiará en la agenda del gobierno del presidente Iván Duque con la llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos es la relación frente a la implementación del acuerdo de paz. Mientras la administración de Donald Trump poco interés mostró frente a lo acordado con las Farc, el nuevo mandatario estadounidense se la ha jugado de frente a favor de la paz en Colombia.

No se puede olvidar que Biden estuvo en Cartagena en 2016 como vicepresidente de Barack Obama para la primera firma del Acuerdo de Paz con las Farc.



La administración de Obama, de la que Biden hizo parte, fue uno de los principales apoyos que tuvo Colombia a la buscar de buscar una salida negociada al conflicto con las Farc.



El gobierno de Obama envió a Bernard Aronson a acompañar el proceso de paz y comprometió 450 millones de dólares para el denominado ‘Plan Paz Colombia’, que buscaba apoyar la implementación de lo pactado en Cuba con las Farc.



De hecho, el propio Biden, durante la Cumbre Concordia Américas 2018, en la que participó en Bogotá, instó al presidente Iván Duque a no renunciar al proceso de paz con las Farc y elogió la determinación del país por lograr avances.



"Visualizamos un futuro con seguridad, en todo el hemisferio occidental, no hay mejor lugar por donde iniciar que con la determinación del pueblo colombiano para establecer una paz sostenible y duradera", aseguró Biden, quien agregó que "el acuerdo de paz fue un gran avance y no debe ser algo minimizado ni ignorado".

Tras ello, se dirigió a Duque: "Tienes toda la razón, por más de cinco décadas muchos han perdido a sus seres queridos, es totalmente entendible que haya fuertes opiniones al respecto en ambas partes en cuanto al acuerdo, pero por favor no se den por vencidos con el prospecto de paz".



Prueba del interés del nuevo mandatario estadounidense con el acuerdo de paz es que tiene una cultivada amistad con el expresidente y nobel de paz Juan Manuel Santos, bajo cuya administración se logró poner punto final al conflicto con las Farc



Este viraje en la forma en la que el gobierno de Estados Unidos ve el acuerdo de paz no solo implica un nuevo relacionamiento diplomático frente a este aspecto sino que seguramente será clave en los recursos que el país norteamericano provea a Colombia.



“En Estados Unidos, la llegada de Joe Biden crea un nuevo escenario político. Esto debería servir de estímulo para cambiar la diplomacia colombiana que hasta ahora se ha centrado en atribuir todos los problemas del postconflicto al narcotráfico, en aislar a Venezuela y en negar las violaciones de derechos humanos”, manifestó el profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo en un reciente artículo para Razón Pública.



De acuerdo con el analista “la política exterior colombiana no puede seguir debilitando la paz. El gobierno debe retomar las tradiciones diplomáticas y respetar los compromisos adquiridos por el Estado”.



En un sentido similar se pronunció el investigador en temas de paz y conflicto de la Fundación Paz y Reconciliación Luis Eduardo Celis, para quien “con los Estados Unidos debemos volver a conversar sobre la paz que ellos apoyaron con el acuerdo firmado con las Farc, proceso del cual la administración del Presidente Obama participó”



“Se abre espacio para una diplomacia ciudadana con la administración del presidente Biden, debemos preparar los mensajes y los mecanismos para decirle al nuevo presidente de los Estados Unidos, que en Colombia hay una paz por construir”, manifestó Celis.

Comprometido de tiempo atrás

La cercanía de Biden con el conflicto en Colombia no se circunscribe solo a la negociación con las Farc en La Habana, sino que viene de tiempo atrás, cuando el gobierno de Andrés Pastrana inició diálogos con esta guerrilla.



“En abril del año 2000, el hoy presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, vino a Colombia. En ese momento, Biden era el senador del Partido Demócrata de más alto rango en el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. El Senado estaba bajo el control del Partido Republicano, y aunque el presidente Clinton estaba comprometido con el Plan Colombia, Plan que mi gobierno había diseñado, esta visita a Colombia de Joe Biden era crítica para garantizar un apoyo bipartidista a un Plan que buscaba fortalecer las instituciones democráticas y a las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia”, narró Pastrana.



Según relató el expresdiente conservador en un reciente artículo para EL TIEMPO, el papel de Biden fue funtamental para la aprobación del Plan Colombia en esa época.



“El consejo que me dieron Clinton y Biden fue que nuestro país necesitaba del apoyo bipartidista en los Estados Unidos, de manera que nos recomendaba que no nos inmiscuyéramos en la política interna de ese país. Ese es un sabio consejo para Colombia que debe perdurar en el tiempo. Más ahora que el reto que se ha propuesto el presidente Biden es acabar la polarización que está golpeando a los Estados Unidos”, remató su texto el expresidente Pastrana.



JAVIER FORERO ORTIZ

Redacción Política