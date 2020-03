Santrich reaparece: 'si muero, lo haré combatiendo, no acribillado'

Casi siete meses después de aparecer en un video en el que se anunciaba el inicio de una “nueva Marquetalia” –y, con eso, el rearme de una fracción de la guerrilla de las Farc–, Jesús Santrich reapareció ante la opinión pública.

En una entrevista publicada por Argia.eus, una revista española que se publica en lengua euskera, el excomandante guerrillero criticó el Acuerdo de paz, habló del tiempo que pasó en prisión, los planes del grupo armado ilegal al que pertenece e, incluso, del atentado contra Rodrigo Londoño, alias Timochenko, exguerrillero y líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, movimiento político que surgió tras las negociaciones de La Habana.



La aparición de Santrich en aquel video –que fue publicado en la madrugada del 29 de agosto del año pasado y en el que también aparecen ‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’ y otros comandantes farianos de alto rango– se dio luego de una fuerte polémica por su excarcelación (que se convirtió en la causa de la renuncia del entonces fiscal general, Nestor Humberto Martínez) y su posterior fuga.

“Garantías no las había y por eso tomo la determinación, no de huir, sino de dar un salto hacia escenarios de resistencia en la clandestinidad, donde puedo luchar por el futuro de mi país sin la zozobra de la persecución judicial y de las amenazas de muerte cotidianas”, le dijo Santrich al periodista de Argia.eus cuando le preguntó por la decisión de volver a las armas cuando ya podía ocupar una silla en la Cámara de Representantes.



“Aquí hay riesgos, pero si muero lo haré combatiendo y no acribillado miserablemente, desarmado, por la guerra sucia que alientan las castas poderosos de Colombia”, agregó Santrich.



Sobre las versiones que lo tildan a él y su grupo como responsables del atentado a ‘Timochenko’, Santrich dijo que “Desde las Farc-Ep - Segunda Marquetalia no hay intención alguna de atentar física ni moralmente contra ningún dirigente ni militante de La Rosa ni de ningún partido político. Eso es concluyente. Si hay discrepancias ideológicas debemos tratarlas en ese plano y no en otro”.



En cuanto al regreso a las armas en esta nueva organización, la llamada Farc-Ep – Segunda Marquetalia, Jesús Santrich aseguró que van a “implementar una nueva modalidad operativa que sobre todo responderá a la ofensiva, y eso se deriva de una determinación muy meditada en cuanto a que no vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase”.



