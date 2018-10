JEP admite que hay milicianos del Eln en listados de postulados

La presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Patricia Linares, admitió este miércoles que hay personas que hacen parte de células del Eln que aparecen en los listados de postulados en procura de obtener los beneficios que les puede dar esa jurisdicción.

"Tengo información, yo misma lo constaté, que algunas de estas personas (células del Eln) hacen parte de los listados, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que fueron elaborados por el Gobierno anterior", dijo Linares.



Linares aclaró que ella, junto a la Fiscalía, y la Oficina del Alto Comisionado están trabajando en revisar estos nombres y retirar de esta jurisdicción a miembros de otros grupos ilegales distintos a las Farc.



"La Jurisdicción Especial para la Paz tiene claro que los únicos excombatientes que pueden acudir a la JEP son aquellos que pertenezcan a un grupo ilegal que haya firmado un acuerdo de paz, en las cuales circunstancias son las Farc", manifestó la magistrada .

En el mismo sentido se pronunció el fiscal General Néstor Humberto Martínez , quien se mostró preocupado por esta situación.



"Quien no ha hecho parte de una negociación de paz, no se ha desmovilizado y no ha entregado las armas no puede gozar del sistema especial", aseguró Martínez .



Los pronunciamientos de la Fiscalía y la JEP se dieron luego de una petición del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien pidió claridad sobre el tema .



"Quisiera pedir que nos amplíen la información sobre la célula Llamarada del Eln y del explosivista del Eln, pues preocupa mucho a mi oficina el hecho de que miembros de grupos al margen de la ley que siguen delinquiendo y que no tienen procesos de diálogo ni de negociación entren a la Jurisdicción Especial para la Paz, eso preocupa al Gobierno", manifestó Ceballos.



Como lo había revelado EL TIEMPO en marzo pasado, varios de los capturados por atentados en Bogotá pretenden beneficiarse de los acuerdos con las Farc referentes a la descriminalización de la protesta social. Sus abogados dicen que ellos no son responsables de actos terroristas sino que han sido judicializados por actividades de protesta.



Las intervenciones de los altos funcionarios se dieron en el marco de la llamada cumbre de poderes, a la que acudieron las instituciones responsables de la justicia transicional en el marco del acuerdo con las Farc, con el fin de buscar una agenda común de trabajo y armonizar relaciones.

Mesa técnica

Como resultado de este encuentro, auspiciado por la Comisión de Paz del Congreso, se acordó crear una mesa técnica de la que harán parte la JEP, la Fiscalía, la Procuraduría, la Oficina del Alto Comisionado de Paz, entre otras instituciones encargadas de hacer cumplir el marco jurídico el acuerdo de La Habana.



"Serán varios encuentros para ir resolviendo los asuntos que sean menester para que las dos jurisdicciones, la ordinaria y la transicional, puedan caminar de la mejor manera", expresó el senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado.



Sobre este asunto, el Fiscal General aseguró que estos encuentros permitirán consolidar el proceso de paz.

