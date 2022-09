El ministro de Defensa, Iván Velásquez, mostró sus reparos a la posibilidad de iniciar un cese al fuego multilateral en cuestión de días, tal como lo anunció el presidente Gustavo Petro. “Sería además absurdo que se pudiera hablar de un cese multilateral cuando en este momento no hay ni siquiera una negociación que se haya empezado, es decir sería absurdo pensar que se está planteando para ya el cese multilateral. Es una intención, ¿Qué determina que esa intención se concrete?, pues los avances que haya con cada una de las organizaciones”, dijo Velásquez.

La reacción del ministro de Defensa al anuncio del Presidente no es la única que causa controversia. De hecho, el presidente del Congreso, Roy Barreras, del Pacto Histórico, también expuso su punto de vista. “El Estado debe mantener en una mano la oferta generosa de la paz total”, dijo. Pero, eso sí, aseguró: "En la otra el apoyo firme del Estado en los territorios".



Las declaraciones de Velásquez contrastan con el anuncio del primer mandatario. Durante el lanzamiento de una nueva estrategia entre las Fuerzas Militares, Fiscalía y la Policía, para combatir a los grupos armados y estructuras criminales, el ministro de Defensa dijo que un cese al fuego se daría cuando avancen las negociaciones.



Este jueves, minutos antes de abordar el avión que lo traería de regreso a Bogotá, el presidente Petro anunció en Nueva York que “en cuestión de días” se va a plantear la posibilidad de “un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia” en el país.



“A todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales, lo que les proponemos es cesar hostilidades, crímenes, muerte, cesar el fuego y, dado que es una pluralidad de organizaciones, eso se llama cese multilateral del fuego”, señaló el mandatario.



El jefe de Estado también se refirió a los acercamientos para el inicio de los diálogos con grupos ilegales como el Eln y las disidencias de las Farc. Comentó que ya ha existido contacto oficial y que todo “es cuestión de días”.



Petro explicó que lo planteado es una perspectiva de desmantelamiento de ese tipo de grupos, aprovechando una brecha que hay allí, que tiene que ver con que los dineros del narcotráfico se ubican, cada vez más, fuera de Colombia. Y dijo que “el instrumento fundamental será el que vamos a llamar ‘Acogimiento a la justicia’; el factor central será una negociación (...) en pos de su desmantelamiento y la no repetición”.



El ministro de Defensa,por su parte, dijo que la propuesta de paz que hizo el Gobierno no se traduce en parar la lucha contra el crimen: “No somos ingenuos y la Fuerza Pública no ha recibido una insinuación de bajar la guardia. Por el contrario, la búsqueda de la paz no significa debilidad”.



En esto coincidió el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien dijo desde Medellín que la Fuerza Armada va a defender a la población cuando sea necesario.



Además, pidió que se tenga claro que uno es el diálogo con organizaciones a las que se les ha reconocido un estatus político, como el Eln; y otro, el que se haría con bandas criminales como el ‘clan del Golfo’, que no es político, ni con el Ejecutivo, sino con la justicia.



“El Gobierno ayuda con el Congreso de la República a definir las reglas de juego (...) para que llegue a feliz término lo que se puede denominar el sometimiento, el acogimiento a la justicia, pero es un diálogo judicial con la Fiscalía”, dijo el responsable de la cartera de la Política.



Controversia nacional por anuncio del cese al fuego



Los anuncios del presidente en Nueva York dejaron gravitando en el ambiente varios interrogantes sobre cuál será en este propósito el papel de las Fuerzas Armadas. Desde la oposición, alertaron con preocupación lo que puede venir hacia el futuro.



"Están esquizofrénicos; ahora pretenden desarmar las Fuerzas del Orden para llegar al cese multilateral", dijo la senadora María Fernanda Cabal del partido Centro Democrático. "¿Entonces quién garantizará la seguridad, la vida, bienes y honra de los ciudadanos?", preguntó la legisladora.



"Paralizar a la Fuerza Pública es un error monumental que cometerá este Gobierno", dijo, por su parte, el representante a la Cámara, también del Centro Democrático, Hernán Cadavid. "¿Cuál es el afán de ser complacientes con el crimen organizado?", cuestionó el congresista uribista.



¿Qué pasará con las Fuerzas Armadas?



Jairo Libreros, experto en temas seguridad, considera que "toda política pública de paz es un proceso orientado a conseguir el cese al fuego, la finalización de las confrontaciones, la reinserción a la sociedad de los actores violentos y la reconciliación nacional".



En línea con esto, dice el analista, "la Paz Total del presidente Gustavo Petro no es ajena a ese objetivo de política pública. El procedimiento que ha establecido consiste en lograrlo mediante acuerdos de negociaciones política o acuerdos de sometimiento a la justicia".



"Todos los actores que se acojan a ese cese al fuego con el Gobierno Nacional esperan igualmente garantías recíprocas del Estado, esto es, un cese al fuego a cargo del Estado. Y el presidente está facultado para ordenar un cese al fuego a cargo de la fuerza pública", dice Libreros, también docente de la Universidad Externado.



"En su condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, puede ordenar la suspensión de operaciones militares y de policía en contra de las organizaciones que se acojan a su llamado paz o de sometimiento. No es cierto que la Constitución o la ley limite esa facultad presidencial. No está previsto en la Constitución Nacional una prohibición expresa o tácita que le impida decretar el cese al fuego oficial en el marco de un acuerdo de paz o de sometimiento a la justicia", agrega.



"Y paso siguiente al cese al fuego es el cumplimiento de las garantías del derecho internacional de los derechos humanos relacionadas con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que se suscribirán para sellar la paz o el sometimiento a la justicia", concluye el analista sobre este anuncio del presidente en Nueva York.





POLÍTICA