El 31 de diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro le anunció al país que se había alcanzado un cese bilateral con cinco organizaciones, firmó los cinco decretos que fijan las condiciones de dichos acuerdos.



Los textos fueron divulgados este martes por la Casa de Nariño, incluso el que habla del cese con el Eln, que está vigente pero podría ser derogado, según la decisión que tome Petro tras la reunión con sus ministros, que se desarrollaba anoche.



Como el mismo jefe de Estado lo había anunciado, el alto al fuego, según los documentos, será por seis meses. Es decir, hasta el 30 de junio, pero puede ser prorrogable.



Aunque los textos tienen similitudes, como el papel de los garantes del cumplimiento, entre cuales se destacan las organizaciones civiles que están en los territorios que serán acreditadas por el Comisionado para la Paz, la principal diferencia radica en el objetivo del cese bilateral.



Fragmento del decreto de la Segunda Marquetalia Foto: Archivo particular

Mientras que con el Eln y el Estado Mayor, que agrupa a la mayoría de las disidencias de las Farc, se busca que “participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del Acuerdo”, con la Segunda Marquetalia, liderada por ‘Iván Márquez’, el ‘clan del Golfo’ y las Autodefensas de la Sierra Nevada, los textos hablan de “facilitar la instalación de una mesa de diálogo y lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento”.



Esto teniendo en cuenta que dichos grupos no tienen estatus político y son considerados estructuras de alto impacto.



Sin embargo, en el caso del grupo de ‘Márquez’ podría cambiar en un futuro, pues en la prórroga de la Ley 418 que aprobó el Congreso el año pasado no se les cerró las puertas a desertores de paz, como el disidente, para futuras negociaciones de paz.



Esto generó un duro pulso político en el Congreso. Uno de los principales opositores a no abrirles la puerta a los llamados desertores de la paz fue el senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc, a la que perteneció 'Márquez', quien firmó la paz e, incluso, iba a ser congresista, pero no se posesionó.



"En el caso de estos desertores me parece que el mensaje para la sociedad colombiana es muy malo, porque no puede suceder que el que faltonea a la sociedad, a su propio grupo, al Gobierno y a sí mismo —eso hicieron el señor ‘Márquez’ y su ‘Segunda Marquetalia’— pues tiene una segunda oportunidad", dijo en su momento en entrevista con EL TIEMPO.



Pero el Gobierno insistió que la 'paz total' había que hacerla con todos los grupos criminales, pues de lo contrario no sería posible alcanzarla. Sin embargo, por ahora, con 'Márquez', habrá sometimiento y no proceso de negociación de paz.



El decreto ha dejado dudas. Por ejemplo, no especifica el actuar de la Fuerza Pública respecto de las economías ilegales de estos grupos, muchos dedicados, por ejemplo, al narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.



No obstante, sí se indica que la suspensión de los operativos se hará sin “perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional” y dice que las autoridades deberán atenerse a la Constitución, la ley y demás normas para la protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.



