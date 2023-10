'Iván Márquez está en Colombia y bien de salud': Comisionado para la Paz

Los diálogos entre el Gobierno y las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el Eln avanzan y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habló con EL TIEMPO sobre lo que se espera para la jornada electoral del próximo 29 de octubre.



En la entrevista exclusiva para este diario, Rueda también se refirió a la 'Segunda Marquetalia' y mencionó que hay "una comunicación en fase exploratoria y una propuesta de preagenda de diálogo".



Reveló que en este proceso ha participado Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', jefe de la disidencia y sobre quien se especulaba había muerto.

Rueda confirmó que Márquez no solo está vivo, sino que se encuentra en Colombia, donde se han adelantado todas las conversaciones que se han tenido con la Segunda Marquetalia.



"Él está acá y ya es cuestión que él tome la decisión de aparecer", asegura el Comisionado a EL TIEMPO.

Añadió que en términos físicos, Márquez se encuentra bien. "Tiene sus cinco sentidos. Hemos conversado tres veces y esos intercambios han sido presenciales y con testigos. Siempre lo he hecho así para que no se diga que se está pactando impunidad", puntualizó.



El funcionario del Gobierno sostiene que el líder disidente está lúcido y tiene claras las implicaciones de que su organización inicie diálogos.



"Ha reiterado su vocación de la paz y dice que ellos son unos rebeldes políticos y no un grupo de narcotraficantes", dijo Rueda a EL TIEMPO.

En un video de 2019 (foto) varios de los exjefes guerrilleros, entre los que se encuentra 'Iván Márquez' anunciaban su rearme. Foto: Archivo particular

En su momento, EL TIEMPO publicó que 'Márquez' había sobrevivido al atentado con explosivos - el 29 de junio de 2022 - a su campamento ubicado en zona rural de Caicara del Orinoco, estado de Bolívar, a 198 kilómetros de la frontera con Colombia por Puerto Carreño, Vichada.



En ese entonces se señaló que el excomandante de las Farc, quien traicionó el proceso de paz, estaba gravemente herido y fue trasladado a Caracas, donde recibió atención médica.



En el seguimiento a la noticia, este diario confirmó que el jefe de las disidencias había recuperado la movilidad en una de sus manos afectadas, el habla, que caminaba, pero que seguía afectado por la esquirla que le quedó en la cabeza. Se decía que esa herida le habría causado la muerte en julio de este año.

