Uno a uno, han ido cayendo los hombres que estuvieron en La Habana, durante el proceso de negociación entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc: Jesús Santrich, 'El Paisa' y ahora 'Romaña'. De aquel grupo de hombres aún continúan con paradero incierto de quien fuera el jefe del equipo en Cuba: Iván Márquez.



Márquez traicionó al acuerdo de paz tras haberlo firmado y optó por dejar a sus compañeros a la deriva mientras él emprendía el camino de la clandestinidad.



Tras un silencio, reapareció junto a Santrich, 'El Paisa' y 'Romaña', hoy muertos, anunciando que empuñaba de nuevo las armas.



Luego hubo otro silencio y recientemente se le volvió a ver en un video.



"Queremos un gobierno que se la juegue toda por la paz completa, que retome las conversaciones con el ELN, que abra un capítulo de diálogos con todas las insurgencias y que hable también con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo que han expresado desde hace años su disposición de acogimiento a la justicia", dijo al noticiero 'CM&' hace un par de días.



Fue la primera entrevista del líder guerrillero desde que retomó las armas, en agosto de 2019, y se declaró como el comandante de la llamada 'Segunda Marquetalia'.



Se presume que se encuentra en Venezuela liderando a parte de las disidencias de las Farc.



Según aseguró, se necesita una paz completa para llegar a la democracia y a la justicia social.



Por esta razón, puso sus esperanzas en el próximo gobierno para que "active un plan de choque social contra la pobreza que abarque medidas para superar la desnutrición infantil, el analfabetismo, el desempleo y devuelva al pueblo el derecho a la salud".



Señaló al acuerdo de La Habana como parte del "más hermoso sueño de paz" que se le pudo ofrecer a Colombia. Declaró que el gobierno Duque lo traicionó y violó el principio de 'sunt servanda' -'lo pactado obliga', en español-, es decir, la obligatoriedad del cumplimiento de lo acordado.



Según su testimonio, criticó que supuestamente se modificó el texto: "¡Nunca se había visto tanta perfidia!".



"En Colombia el estado no cumple lo que acuerda. Pregúntenle al movimiento social, a los estudiantes, a los campesinos, a la minga indígena, a los profesores y a todas las organizaciones que han pactado con él", aseveró.



Dijo haber tomado las armas de nuevo a raíz de -en sus palabras- la traición del Gobierno, al que acusó de enviar una operación para matarlo a él y a dos de los principales líderes del acuerdo.



A pesar de que asegura querer la paz, no dejará las armas, a las que califica como "la garantía del cumplimiento de los acuerdos".



Finalmente, criticó fuertemente al partido Comunes, en el que se encuentran actualmente sus ex compañeros de las extintas Farc: "Vemos muy poca actividad política y parlamentaria en ese partido para pelear por los derechos del pueblo y de los mismos exguerrilleros".



Márquez tuvo una fractura política con Rodrigo Londoño Echeverri, quien en los tiempos en que estuvo armado se hacía llamar 'Timochenko'.



Márquez creía que tras la dejación de armas, la organización política debería seguirse llamando Farc.



"Fue un error", dijo recientemente Londoño Echeverri al evaluar los fallos que ha cometido el grupo en su desembarco en la política legal.



Hace unos días el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte; el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro; y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, dieron a conocer una actualización del cartel de los delincuentes más buscados del país y las recompensas que se ofrecen por ellos.



En este aparece Márquez por quien se ofrece 3.000 millones de pesos. Para los organismos de inteligencia también está en Venezuela en donde han muerto de manera violenta 'El Paisa', 'Romaña' y Santrich. Con ellos estuvo en La Habana, firmó la paz y luego la traicionó.



