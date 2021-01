'Nosotros hacemos política de paz y no política con la paz': Duque

El presidente Iván Duque señaló este viernes que su Gobierno "no hace política con la paz, pero tiene una política de paz".



En ese sentido, advirtió que desde su campaña a la Presidencia le propuso al país "pasar una página donde el concepto de la paz era un concepto electoral o electorero y una herramienta para dividir a la sociedad colombiana", señaló en el el acto en el cual el Gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, los alcaldes de 26 municipios y el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, suscribieron en Coveñas, Sucre, el Plan integral para la implementación de la política de Paz con Legalidad para el departamento.



“Colombia necesita pasar una página, y el primer día de gobierno nos propusimos cambiarla para hablar de la paz como un concepto constitucional donde los únicos enemigos son los que con el ensordecedor ruido de las armas han querido asaltar la dignidad de los colombianos. Cuando decidimos lanzar nuestra política de Paz con Legalidad, es porque nosotros hacemos política de paz y no política con la paz”, insistió el mandatario.



Asimismo advirtió que los únicos "enemigos de la paz son los que a través del ruido ensordecedor y macabro de los fusiles han pretendido silenciar la vida de los colombianos".



El mandatario reiteró en que se necesitan sanciones ejemplarizantes a quienes han cometido los "más graves crímenes de lesa humanidad".



También agregó que quienes reciban una sanción por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no pueden conservar sus curules en el Congreso. "Quienes han cometido los crímenes de lesa humanidad y reciban esa sanción por parte de la justicia transicional no pueden seguir ostentando sus curules en el Congreso de Colombia".



"El mínimo gesto de gallardía, el mínimo gesto de verdadera reparación y de asumir responsabilidad, es que salgan del ejercicio de esa función parlamentaria. Y decir esto no significa ser enemigo de la paz, significa ser amigo de la justicia y ser enemigo de la impunidad", agregó el jefe de Estado.



Por su parte, el gobernador del Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, le dijo al presidente Duque que “su gobierno está cumpliendo la palabra, su gobierno viene cumpliendo los acuerdos, y el señor consejero ha venido haciendo un gran trabajo. Esto lo llamo ser coherente y consecuente”.

“Fuimos el primer departamento en sacar un decreto de articulación que se reúne una vez al mes y que el plan de acción se venga cumpliendo, y queremos ser ejemplo no solo con los PDET sino de todas las posibilidades en cada uno de los municipios de Sucre”, concluyó .

