'Beneficiarios de la impunidad': ¿Duque lanza pullas a Santos y Timochenko?

En el marco de la ceremonia de conmemoración de los 130 años de la Policía Nacional y al ascenso del curso 115 de oficiales, el mandatario Iván Duque dijo que “la paz no es la ostentación de premios, ni pavonearse por escenarios internacionales con quienes han sido beneficiarios de la impunidad”.



(Lea también: Santos y Londoño se reúnen en París para hablar sobre el acuerdo de paz).



Aunque no se refirió directamente al encuentro entre el expresidente y ganador del Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, y el exguerrillero y hoy cabeza del partido Comunes, Rodrigo Londoño, sí lanzó pullas a esa reunión.

“La paz no le pertenece a ningún político. La paz no es la ostentación de premios, ni muchos menos es pavonearse por los escenarios internacionales con quienes han sido beneficiarios de la impunidad”, dijo el mandatario.



También indicó que la paz implica entender que esta solo se consigue “cuando está la legalidad de por medio, cuando el que la hace la paga, cuando se crea un sentido de convivencia, cuando nadie está por encima de la Constitución. Se construye cuando hay ausencia de miedo”.



El pasado 9 de noviembre, Santos y quien se hacía llamar 'Timochenko', participaron en el Foro Mundial por la Paz, en París, para hacer un balance de la implementación de los Acuerdos de Paz, los retos y los desafíos. Esto, en el marco de los cinco años de la firma de los acuerdos entre el Gobierno y la ex Farc.



(Le puede interesar: En 5 años no se va a cumplir todo, pero sentemos las bases: Rodrigo Londoño).

#ParisPourLaPaix

Junto al expresidente Juan Manuel Santos, como representantes de las Altas partes contratantes del Acuerdo de Paz, hemos concedido una entrevista a @angelinemontoya del @lemondefr.



Nuestro mensaje común es la urgencia de implementar integralmente lo acordado. pic.twitter.com/Gjz2lxhQeO — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) November 9, 2021

En un balance proporcionado por el expresidente Juan Manuel Santos, aseguró que el problema más grave que actualmente enfrenta el acuerdo de paz es la seguridad de los excombatientes. Además, indicó que la razón de esta problemática es la falta de implementación integral del texto firmado.



Por su parte, Londoño indicó que “nuestro mensaje común es la urgencia de implementar integralmente lo acordado”. De igual manera, ratificó el compromiso de excombatientes con la paz .



(Le recomendamos leer: Se agudiza la división en el partido Comunes).

Más noticias

- ¿Qué significa para los ex-Farc la retención de Rodrigo Granda en México?



- El mensaje de perdón de ex-Farc imputados por secuestro a las víctimas



POLÍTICA