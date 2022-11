Los diálogos con el Eln se reiniciaron el pasado 21 de noviembre oficialmente. Cuatro días después, las delegaciones transmitieron su primer comunicado en conjunto con los primeros acuerdos a los que llegaron.

En los tres ejes que explicaron, aseguraron, por ejemplo que se acordó invitar a la República Federativa de Brasil, la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos para definir su participación como países garantes. México ya aceptó.



También se acordó invitar a Alemania, Suecia, Suiza y España para que consideren su participación en este proceso como países acompañantes. Suiza ya dijo que sí.



En lo que tiene que ver con Estados Unidos, acordaron adelantar acciones diplomáticas con el Gobierno de ese país para conocer su disposición para participar en este proceso mediante un enviado especial a la mesa de diálogos.



Un portavoz del Departamento de Estado subrayó su apoyo a la disposición que tiene Colombia para buscar la paz, pero no especificó si habrá un enviado especial, así que se está a la espera de un pronunciamiento por parte de ese país.



Pero más allá de estos aspectos que podrían denominarse de forma, hay uno de fondo que es tal vez uno de los más importantes. Es el que tiene que ver con adelantar acciones humanitarias en el corto plazo para desescalar el conflicto, una petición que se ha hecho desde diversos sectores ante la ola de violencia que se vive en el país.



"Se acuerda retomar el punto de los acuerdos correspondiente a la agenda establecida en el mes de marzo de 2016 con respecto a las acciones dinámicas humanitarias para lo cual se adelantarán, en el corto plazo, procesos de alivios humanitarios", aseguraron las partes en el comunicado.



Para monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia Católica para la mesa de diálogos con el Eln, el hecho de plantear estos alivios humanitarios, una semana después del inicio de las negociaciones, es una señal de esperanza.



“Esto significa que en el inicio del proceso de negociación con el Eln se coloca ya de entrada el tema humanitario y se comienzan a tomar medidas para asegurar que las comunidades que están afectadas comiencen a recibir el impacto de las negociaciones. Eso es positivo”, le dijo a este diario.



Señala que desde la Iglesia Católica han insistido en la mesa en que “lo humanitario es urgente” y añade que “hay voluntades en el plano humanitario de comenzar a mostrar resultados. Eso tomará un tiempo, pero no será tan a largo plazo”. Dice que tiene confianza en ver acciones en este sentido antes de que finalice el año.



El senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación del Gobierno, le explicó a EL TIEMPO que por ahora no han definido qué tipo de acciones se adelantarán, pero un cese al fuego bilateral está en la mesa y se discutirá con prioridad, según explicó.



"Lo que han dicho los jefes de negociación y el Alto Comisionado para la Paz es que el cese al fugo bilateral es prioritario", afirmó el senador, quien aclaró que si bien aún no se sabe si esto será en "una o dos semanas", sí es claro que para ambas partes es un aspecto importante.

Cepeda señala que algunos aconsejaban "no tocar los temas del alto al fuego ni de alivios sino postergarlos, porque supuestamente eso daría concesiones gratuitas a los interlocutores". Pero, señaló, que el Gobierno busca lograr esto en la "mayor brevedad posible y eso se esta trabajando en la mesa del Eln y en otros escenarios".



Sobre los llamados alivios humanitarios, expuso que estos no serán generales, sino que atenderán situaciones concretas. “Se van a atender casos específicos a través de un mecanismo que va a intervenir y que va a buscar que las confrontación armada se limite y no tenga los efectos nocivos que está teniendo en distintas partes del país”, dijo.



Contó que aún no saben en qué fecha iniciarán ni qué zonas se van a priorizar, por ahora se enfocarán en definir el mecanismo. Sin embargo, enfatizó en que apenas esté listo “hay disposición de ambas partes” para iniciar de forma inmediata.



Para el monseñor Henao, hay tres acciones humanitarias que deberían iniciar con mayor brevedad. Por un lado, una que logre que las comunidades “sientan que se liberan de presiones y amenazas”. Para él, “eso es un factor que crea confianza”.



Por otro lado, señala que debería haber un cese en las comunidades más afectadas por la violencia “de actividades que lleven a poner en peligro la vida de las personas”.



Finalmente, dice que sería necesario iniciar un clima de diálogo con las comunidades para que en ellas digan qué es lo que requieren y cuáles son las mayores preocupaciones.



