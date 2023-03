Culminó el segundo ciclo de negociaciones entre el Gobierno y los miembros de la Delegación del Eln presentes en México, y allí se definieron unas líneas base para acordar el cese al fuego en un tercer encuentro.



Dicho ciclo se llevará a cabo en Cuba y, hasta donde se sabe, el marco de referencia común para acordar un cese del fuego bilateral es el derecho internacional humanitario, lo que implicaría “dinámicas humanitarias para bajar la intensidad del conflicto, facilitar participación de la población y generar garantías par que esto sea posible en las zonas de mayor crisis humanitaria”.

Según declararon, se irá “dando a lo largo del desarrollo de los diálogos. No se incorpora como una precondición que se aborda al final del proceso”, lo que es una novedad.



El senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda, quien representa al Gobierno en México, afirmó a Blu Radio que este cese al fuego es fundamental, ya que el conflicto con el Eln se ha prolongado por cerca de seis décadas: “Es el momento de ponerle punto final. Este Gobierno tiene toda la voluntad de hacerlo y nosotros asumimos la instrucción de la vicepresidenta y también del propio presidente Gustavo Petro como un mandato. Vamos a hacer todo lo necesario para llegar en esta oportunidad a un acuerdo que ponga punto final a ese conflicto”.



(Lea también: Cuba será la sede del tercer ciclo de diálogos con el Eln).

Si ante cada hecho que se presenta se rompiera una mesa de conversaciones no hubiera sido posible llegar a un acuerdo con las Farc FACEBOOK

TWITTER

Recordemos que en su intervención, la vicepresidenta Francia Márquez señaló que es necesario “pasar la página de la violencia, del dolor, del sufrimiento, del odio que se ha sembrado, de las ideologías que no nos han dejado avanzar con el desafío que tenemos todos los colombianos”.



Continuando con lo dicho por Cepeda, cuando le preguntaron por los atentados ocurridos en las últimas semanas manifestó que no deberían afectar los diálogos: “Vamos a hacer que eso precisamente se acabe. Y la única manera de hacerlo es perseverando en la paz. (...) Si ante cada hecho que se presenta se rompiera una mesa de conversaciones no hubiera sido posible, por ejemplo, llegar a un acuerdo con las Farc”.



(Siga leyendo: Miembros del Eln despojaron de su armamento a escoltas de Pastor Alape).



El senador insiste en que una vez se cumpla el cese al fuego le corresponde a las instancias de verificación tanto internacionales como nacionales verificar la conducta de ambas partes.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS