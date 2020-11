Audios de caso Santrich muestran ataques a proceso de paz: Iván Cepeda

Como una muestra de una “acción planificada y concertada” contra el proceso de paz calificó el senador por el Polo y exnegociador en La Habana Iván Cepeda las nuevas relevaciones sobre el episodio en el que fue capturado el guerrillero ‘Jesús Santrich’, en abril de 2018.



En una investigación publicada el fin de semana, El Espectador reveló unos audios que parecen demostrar que la captura de ‘Santrich’, señalado en ese momento de estar relacionado con supuestas organizaciones del narcotráfico, habría sido un entrampamiento en el que habrían participado agentes de la DEA.

En este sentido, Cepeda le dijo a EL TIEMPO que, independientemente de que el guerrillero e ‘Iván Márquez’ hayan retomado las armas, la detención de ‘Santrich’ en abril de 2018 fue un “ataque a la legitimidad del proceso” y a la “esencia de lo que se estaba buscando, que era lograr que toda la organización insurgente pasara a la reincorporación”.



¿Qué opina de la afirmación de que la operación y la detención sobre ‘Jesús Santrich’ fue un entrampamiento?

Creo que, independientemente de toda la condena que nos merece la actitud de 'Santrich' y de ‘Iván Márquez’ al haber dejado el proceso de paz y vuelto a las armas, lo real es que los audios conocidos muestran una acción planificada y concertada para generar una situación que afectaría el acuerdo de paz.



A su juicio, ¿qué tanto afectó al proceso de paz este episodio?

Tuvo varios aspectos en los que se le hizo un grave daño al proceso porque, en efecto, conllevó a la situación en la cual personas que estaban en el proceso de paz, no solamente participando, sino que habían tenido un rol de liderazgo en la mesa de conversaciones, terminaron en las disidencias. Además, es un ataque a la legitimidad del proceso, a la esencia de lo que se estaba buscando, que era lograr que toda la organización insurgente pasara a la reincorporación. E igualmente contra aspectos del proceso como, por ejemplo, la campaña que, como resultado de esa operación de entrampamiento, se hizo con los mismos métodos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La mayoría de los partidos políticos, incluyendo los de oposición, rechazaron el fugaz paso de Jesús Santrich por el Congreso, en 2018. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿Qué tan comunes han sido esta clase de ataques contra el proceso de paz, como usted los denomina?

No es la primera evidencia que hay de que había operaciones de carácter ilegal en contra del proceso de paz. Hay que recordar la fachada de inteligencia militar que se conoció como la ‘operación andrómeda’. Ahí también aparecimos varias personas que estábamos en el proceso de paz de La Habana involucradas en una operación de inteligencia ilegal. No son hechos aislados, me parece a mí.



En concreto, ¿quiénes son esas personas que han querido atacar el proceso de paz?

A mi modo de ver eso es un asunto que debe ser investigado, pero es evidente que están los sectores que desde un comienzo expresaron su animadversión y oposición al proceso. A mi modo de ver es innegable la participación del señor exfiscal Néstor Humberto Martínez. Es decir, ¿cómo ocurre una situación de esta naturaleza y nunca se le comunicó al Gobierno?. Creo que él le debe explicar al país y a la justicia cómo fue que se condujeron todas estas operaciones ilegales.

¿Qué opina de las respuestas del exfiscal Néstor Humberto Martínez a todo este episodio?

Creo que sus respuestas son totalmente insatisfactorias, absolutamente contradictorias y en algunos casos contradicen lo que muestran los hechos. Aquí hay una situación que muestra que, como lo denuncié, sí había un plan concertado para atacar y destruir el proceso de paz



Hay quienes dicen que así no haya ocurrido este episodio, ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’ tenían la intención de seguir delinquiendo después del proceso de paz, ¿usted qué opinión tiene al respecto?

Creo que no es posible desligar esa operación de lo que ha ocurrido. Cómo se hace abstracción de semejante operación que, repito, tenía propósitos de acabar con el proceso de paz, de lo que después ocurre. Ahora, eso no significa, por supuesto ni justificar de ninguna manera ni excusar las reacciones que tuvieron estos señores frente al asunto.

