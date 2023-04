Tras el atentado perpetrado por el Eln esta semana en el Catatumbo que dejó nueve militares muertos, el proceso de paz con este grupo guerrillero entró en crisis. El presidente Gustavo Petro citó a sus delegados a una reunión extraordinaria en la Casa de Nariño para evaluar qué viene para el proceso.



Entre las conclusiones del encuentro, dijo en entrevista con EL TIEMPO el senador y negociador de paz Iván Cepeda, está la necesidad de establecer si el Eln tiene realmente voluntad de paz. ¿Cómo lo harán? Con el cese bilateral del fuego y la suspensión de hostilidades.

"Es imprescindible que haya total claridad sobre si la guerrilla está usando este proceso para acumular fuerza militar o si su propósito genuino es llegar a la salida del conflicto. Pidió total claridad para ver hacia dónde va el proceso. Dijo (Petro), claramente, que si no hay esa premisa básica y si de lo que se trata es de seguir una dinámica en la cual se engaña al país, de alguna manera, y si se pierde confianza y credibilidad en el proceso, pues obviamente esto va a fracasar", afirmó Cepeda.



¿Qué se concluyó tras el encuentro con la mesa y los garantes que se hizo el viernes en la noche en Palacio?



El Presidente dio unas instrucciones muy precisas sobre cómo debe seguir avanzando el proceso de paz. Concretamente, señaló, luego de un análisis histórico que hizo de los procesos con el Eln, que es imprescindible que haya total claridad sobre si la guerrilla está usando este proceso para acumular fuerza militar o si su propósito genuino es llegar a la salida del conflicto. Pidió total claridad para ver hacia dónde va el proceso. Dijo, claramente, que si no hay esa premisa básica y si de lo que se trata es de seguir una dinámica en la cual se engaña al país, de alguna manera, y si se pierde confianza y credibilidad en el proceso, pues obviamente esto va a fracasar.



Delegados de paz de Petro en la Casa de Nariño. Foto: @IvanCepedaCast

¿Cómo se llegará a esa conclusión?



El Presidente le pidió a la delegación que en el próximo ciclo en La Habana, de entrada, ese punto quede totalmente claro. Él dijo que en Colombia se han desarrollado dos tipos de procesos. Unos que han tenido una concepción por parte de grupos armados y del propio Estado, también a veces, de acumular fuerza militar, y que esos procesos no han conducido a la paz. Y otros procesos que sí han tenido éxito porque el propósito ha sido muy claro. Petro pidió que eso quede muy establecido.

¿Y cómo lo establecerán?



No se trata solamente de una declaración. Hay la necesidad de hechos y el Presidente pidió que en el próximo ciclo se llegue a dos acuerdos que le den al proceso todas las garantías y la seriedad que esto requiere. No es que hasta ahora no se haya conducido seriamente, pero sí necesitamos que haya un acuerdo sobre cese del fuego y de hostilidades. Y señaló la necesidad de que sea también de hostilidades, puesto que la población, la infraestructura económica y la naturaleza están padeciendo los efectos de la acción del Eln. Muy bien que haya alto al fuego, pero, por su puesto, que debe de haber también si se quiere avanzar a la paz un desescalamiento de las acciones contra la población.



Iván Cepeda en entrevista con EL TIEMPO. Foto: EL TIEMPO

¿Cree que el Eln tiene voluntad de paz?



Hemos llegado en dos meses a nueve acuerdos. Uno de ellos, y el más importante, es el acuerdo de México que es la nueva agenda para la paz que contiene seis puntos de diálogo, pero, al mismo tiempo que ocurre un hecho tan importante como ese, pues se presentan hechos de violencia. Aquí necesitamos no solamente firmar acuerdos, no solamente declaraciones, sino hechos. La gente, luego de seis décadas de conflicto armado, tiene un escepticismo natural. Y si no hay hechos que demuestren que esta vez vamos en serio, pues obviamente el proceso se va a desgastar. En eso fue claro el Presidente, el proceso de paz tiene que ganar rápidamente toda la credibilidad necesaria y para que esa credibilidad se dé, se requieren demostraciones fácticas de lo que se está diciendo.



Y eso es el cese del fuego...



El asunto es cese del fuego pero también de hostilidades. No es suficiente con que no haya acciones ofensivas entre la guerrilla y las fuerzas militares y de Policía. Se requiere, además, que haya un alto en toda clase de hechos violentos contra la población. En eso ha sido él especialmente claro. Ahora, veremos cómo se presenta esa negociación pero esa es la instrucción que hay.

🔴 #EnDirecto | Declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y del Jefe Negociador del Gobierno en la mesa de diálogo con el Eln, Otty Patiño. https://t.co/xir9wKiznA — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 1, 2023

¿Si no se llega a un cese bilateral comenzamos a hablar de crisis? ¿Qué vendría?



Crisis ya hay, ahora hay que salir de ella. Lo que necesitamos es, precisamente, que lo que viene sea lo contrario a lo que está sucediendo. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Haremos los balances oportunos. No hay formulaciones atemporales y sin contexto.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, ha dicho que la posibilidad de levantarse de la mesa está. ¿La posibilidad de levantarse de la mesa está?



El Presidente no evocó esa posibilidad. Hablamos concretamente de cómo va a seguir el ciclo en este momento y de las exigencias que se hacen y de las previsiones que hay que tomar para que el proceso no llegue a desgastarse. Así que ese es el punto en el que estamos, los ministros hacen sus afirmaciones, pero quien dirige el proceso es el presidente.

Antonio García, comandante del Eln, y los soldados asesinados esta semana. Foto: Archivo particular / Ejército Nacional

¿Por ser Petro de izquierda es menos duro con el Eln?



No, el Presidente lo que es, es un hombre comprometido con la paz que, con su vida política y personal, ha demostrado una consecuencia con ese propósito. Él viene de un proceso de paz, ha cumplido los acuerdos a los que llegó en su momento, hace más de 30 años y es coherente. Ahora, él lo dijo hace unos días: que no se malinterprete la generosidad y la voluntad de paz del Gobierno con actos de cobardía. El Presidente ya ha dado muestras, lo hizo hace unas semanas en el bajo Cuca, de que cuando tiene que tomar decisiones drásticas en materia de orden público, las toma sin ninguna clase de dubitación.



¿Tiene esperanza de que esto saldrá bien?



Sí, tenemos toda la tranquilidad y la convicción. Los procesos de paz no son fáciles, tienen momentos de crisis. Hay que tener la serenidad, la sangre fría y, si bien nos produce una gran indignación lo que ha ocurrido en el Catatumbo, también somos conscientes de la responsabilidad de cuidar el proceso de paz porque si Colombia entra en un nuevo ciclo de violencia, los muertos volverán a ser contados por miles.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @teomagar