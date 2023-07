Dentro de 11 días comienza el cese del fuego entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln, tregua que estará acompañada por dos acuerdos más alcanzados durante el tercer ciclo de la mesa de diálogo: la instalación del mecanismo de verificación y la puesta en marcha del Comité Nacional de Participación.



En entrevista con EL TIEMPO, el senador y miembro de la mesa de diálogo, Iván Cepeda, explicó cómo funcionará el mecanismo de verificación ante una violación del cese, contó en qué va a consistir el proceso de participación, uno de los ejes de la negociación, y adelantó los temas que serán prioridad en el próximo ciclo.



El 3 de agosto arranca la tregua, ¿qué más va a pasar ese día?



Desde el 9 de junio, cuando llegamos a los acuerdos de participación y de cese del fuego, se hizo un tercer acuerdo que fijaba un cronograma y que hemos venido cumpliendo. Para el 6 de julio estaba previsto que el Gobierno y la guerrilla del Eln impartieran unas órdenes desde su mando, en nuestro caso el Presidente de la República, para suspender operaciones ofensivas. Eso se cumplió. La siguiente fecha es el 3 de agosto, porque ese día ya estará conformado el mecanismo de verificación nacional, regional y local, que al mismo tiempo es de prevención de incidentes. Por otra parte, ese día se instalará en un acto público el Comité Nacional de la Participación, que tendrá lugar en Bogotá.



Iván Cepeda, durante el foro en EL TIEMPO Casa Editorial. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Cómo va a funcionar ese mecanismo de verificación en caso de violaciones de la tregua?



Es un mecanismo que funciona de manera nacional, regional y local. Hay un punto nacional, no es así, pero voy a utilizar la figura de Puesto de Mando Unificado, que es una especie de torre de control en la cual están los delegados de las Naciones Unidas, de la Iglesia, de la Fuerza Pública y del Eln, que tienen al mismo tiempo puestos en las nueve regiones y 22 locales en municipios del país. En esos mecanismos se recibe todo el tiempo información. Cualquier ciudadano puede efectivamente y de manera responsable, esperamos para no saturar el mecanismo, entregar información sobre hechos que se supongan violaciones del cese o hechos que también puedan llevar a que se rompa, porque, repito, el mecanismo cumple la función también de prevenir, eso es muy importante. Entonces esa información, cuando se trate de prevenir y también cuando se trate de corregir o verificar que se ha presentado una situación que viola el cese, funciona a través de mecanismos de comunicación interna. Ahí se puede advertir a tiempo para evitar que de manera fortuita se vaya a producir un incidente, si existe un caso en el que, por ejemplo, se están aproximando y pueden chocar el Ejército y un frente de la guerrilla en un territorio.



Y en caso de que se confirme ese incidente, ¿qué ocurriría después?



En caso de que se viole el cese, allí hay obviamente un informe, que se va a dar con cierta periodicidad. La mesa de diálogos es informada, seguramente lo será también la opinión pública, y obviamente cualquier violación debe ser verificada. Si es el caso, si ha ocurrido, debe ser reconocida y obviamente hay que ver cómo corregir y ver qué tan grave es la violación para que no se repita, pero no, lo ideal es que no haya.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Antonio García, comandante del Eln. Foto: Efe

En estos días escuché que el Defensor del Pueblo decía que él iba a verificar. Bueno, obviamente, eso no es ningún gran anuncio, esa es su labor como funcionario del Estado y como órgano de control, lo que sí nos gustaría es que la Defensoría del Pueblo transmita lo que tenga que transmitir, y también cualquier instancia del Estado o, repito, cualquier ciudadano reporte al mecanismo, que es el que está autorizado, que es el que va a contar con las Naciones Unidas como portavoz, y que será el que se reconoce en este caso como mecanismo oficial de verificación.

¿Les preocupa que la labor de pedagogía en Eln no se realice antes de que comience la tregua?



Precisamente para que no se presentaran ese tipo de situaciones se ha hecho esto con los tiempos necesarios, no decimos que son excesivos, ni tampoco que estén apretados. Al Gobierno se lo criticó en un momento porque en diciembre se hizo un anuncio de un cese del fuego con el Eln, y la guerrilla dijo que no había tal acuerdo; bueno, en esta oportunidad, como se podrá ver, hay un trabajo muy riguroso, se cumple con un acuerdo, se hacen unos protocolos.



¿Por qué tanto énfasis en la participación?



Esto no es un hecho nuevo en este proceso de paz, que comenzó realmente con los primeros acercamientos en el 2012 y tuvo una etapa muy importante durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Ya en ese momento se había planteado que el corazón del proceso debía ser la participación y ese es un planteamiento que compartimos el Gobierno y el Eln.

os protocolos fueron firmados el viernes por Otty Patiño (d), jefe de la delegación del Gobierno, y ‘Pablo Beltrán’, representante principal del Eln en la mesa Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son sus fases?



Desde este momento hasta enero del 2024 hay una fase de diseño, en esa fase se escucha a diversas voces en los territorios, en los sectores del país, incluso de los ciudadanos que quieran hacerlo a través de vías telemáticas, para diseñar la participación. Esa no es la participación todavía en forma, es simplemente para crear unos mecanismos que se van a poner en funcionamiento. Habrá cerca de 24 encuentros, 15 son nacionales y 9 son en los territorios. Se va a escuchar a la gente y de ahí sale un plan y un modelo de participación. En segundo lugar, ya después de enero hasta junio-julio de 2024, viene el proceso de democracia, que es el diagnóstico de los problemas que creemos nosotros y los temas que deben estar en el centro de las transformaciones sociales que hay que introducir para que la paz pueda echar raíces en esos territorios. Desde julio de 2024 hasta enero de 2025 se realiza la fase de transformaciones, y en mayo de 2025 se presenta el resultado de todo el proceso y se firman los acuerdos que sellan esos tres puntos de la agenda de diálogos con el Eln.

¿Y en este proceso qué tiene que ver el Comité Nacional de Participación?



Es una instancia que impulsa el diseño. Está conformada por un grupo de organizaciones, procesos, instituciones y gremios que van a impulsar el diálogo en torno a cuáles son los mecanismos que se van a emplear. Dependiendo de cómo nos vaya con el Comité se prolongará o no su vigencia, pero eso lo decide la mesa de diálogo.



Senadoras como Paloma Valencia han lanzado críticas a este asunto de la participación, ¿se van a incluir todos los sectores?



La senadora estuvo en la discusión en el Senado. Foto: @sergiioangell El Tiempo

Ojalá esté todo el país, pero el Comité mismo ya es muy plural. No solamente están los gremios y el Comité Intergremial que ha aceptado la invitación, sino que también hay gente que podríamos decir es del espectro ideológico de la senadora Valencia.

¿Habrá articulación entre la mesa y estos espacios?



Sí, la mesa es el órgano que toma las decisiones. Tiene que haber al final de todo el camino una síntesis, una sistematización que se traduzca en acuerdos, vamos a ver qué margen hay entre lo que es el resultado en bruto y digamos estos acuerdos, pero obviamente la idea es que haya una inclusión de todo el proceso, para eso se hace: sería impostado invitar a la gente que participe y al final simplemente desechar lo que dicen.

¿La opinión pública va a poder conocer estos resultados?



Todo va a estar a la luz pública; por ejemplo, los encuentros, comenzando por el acto que tenemos el 3 de agosto y que va a ser transmitido.

¿Habrá delegados del Eln en estos encuentros?



Sí, esto es un trabajo bilateral, las decisiones se toman bilateralmente, la participación es bilateral en el entendido, por supuesto, de que estos espacios son de diálogo y de paz. En el protocolo que hicimos y que firmamos en La Habana quedó muy claro que la participación no puede ser interferida con lógicas propias del conflicto armado.



Llama la atención el tema de la veeduría social, ¿en qué consiste?



Existe el mecanismo, ya lo hemos descrito, pero paralelamente en muchos territorios hay redes de derechos humanos, está la Iglesia, están las autoridades locales y los veedores que tienen una larga trayectoria en estar denunciando lo que pasa en cada territorio. En este caso es la ciudadanía, las comunidades quienes entregan información y alertan sobre lo que está pasando en los territorios, o sea que es un componente fundamental.

Iván Cepeda, senador de la República. Foto: Prensa Iván Cepeda.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU dijo que aún no hay mandato para verificación, pero que esperan tenerlo antes del 3 de agosto, ¿eso es algo que se comenta en la mesa?



No solamente eso, sino que se le han entregado a Naciones Unidas los protocolos, que era una especie de condición y requisito para acceder a ese tipo de aprobación. Nosotros ya, digamos, cumplimos la tarea, vamos a esperar pacientemente y estamos seguros de que habrá una respuesta.

Un tema que genera polémica tiene que ver con el protocolo de seguridad del Eln, ¿cómo va a funcionar eso?



Las personas del Eln que vienen al trabajo del mecanismo o al trabajo de participación van a estar prácticamente bajo el cuidado del Estado, y es nuestro deber garantizar en medio del proceso de paz su seguridad.

¿Cuáles serán los temas prioritarios en el cuarto ciclo?



No lo hemos decidido aún, pero creo que es una cuestión obvia que habrá una especie de balance y proyección de cómo va el cese del fuego y cómo va la participación.

Cambiando de tema, ¿cómo se vivió desde adentro la elección de Iván Name como presidente del Senado? ¿Lo ven como una derrota?



Ocurrió lo que suele ocurrir en la política: a veces se gana y a veces se pierde. Perdimos un round, pero por supuesto hay una decisión que vamos a respetar. El senador Name lo conozco personalmente, he trabajado muchos años con él en la Comisión Segunda del Senado de la República y tenemos una relación muy cordial. Nosotros hemos definido como bancada de Gobierno que nos interesa sacar adelante cinco grandes reformas y esperamos que eso sea posible.

¿Eso incluye el sometimiento de bandas?



Estamos en esa conversación. El ministro Osuna en estos días decía que podríamos examinar otros escenarios.

¿Justicia y paz?



Esa es una idea que ha surgido. Por qué, en vez de generar toda una nueva infraestructura judicial, que le va a costar al país inmensos esfuerzos, no entrar en procesos que ya están y que pueden ser expeditos, que no implican, subrayo esto, ninguna clase de impunidad, ni flexibilización excesiva con relación a la ley penal.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA