El proyecto de paz total impulsado por el presidente Gustavo Petro avanza con negociaciones entre el Gobierno Nacional y algunos grupos delincuenciales que se han unido a los acuerdos que buscan acabar con décadas de guerra en Colombia.



El último encuentro que se sostuvo de dichas negociaciones cerró su tercer ciclo el pasado 9 de junio, cuando el presidente Petro asistió a la clausura de esa etapa de conversaciones con la guerrilla del Eln, en Cuba.

Sin embargo, dentro de las últimas declaraciones entregadas por el mandatario, desde Berlín, en Alemania, Petro habló sobre un fondo multilateral de países en el que se gestionen recursos para invertir en el proceso de paz.



Idea que no sonó en algunos sectores políticos y sociales, que interpretaron la propuesta como un método de subsidio para que los guerrilleros dejaran de delinquir.

El presidente Petro habló sobre un posible fondo multilateral para financiar al Eln. Foto: Presidencia

Fue entonces cuando Iván Cepeda, senador y miembro de la mesa de negociaciones, dijo que las declaraciones entregadas por el presidente solo se basaban en una posibilidad que complementaría el cese al fuego bilateral acordado en el último encuentro.



“No hay ningún acuerdo en esa materia. Lo que escuché textual es que el presidente de la República dijo que ese podría ser un posible escenario si se dan unas condiciones que son acuerdos de paz y si se evoluciona hacia el final del conflicto armado. No es cierto que se esté trabajando para financiar al Eln (...) Estamos trabajando para que el cese el fuego se convierta en una realidad”, sentenció el congresista en diálogo con Blu Radio.



Así mismo, se refirió al fiscal general, Francisco Barbosa, argumentando que el funcionario ha tratado de una manera “irresponsable” el tema de la paz y que las “especulaciones” le hacen daño al proceso.



“Por ejemplo el fiscal Barbosa, quien, para variar, a vuelto a especular en torno a La Paz, a tratar de manera irresponsable un asunto tan delicado y esa es la situación así que yo llamaría a que la información se trate de una manera seria. Aquí no hay nada discutido en la mesa, yo soy negociador en este proceso, a diferencia de comentaristas y analistas; mi labor no es estar hablando de especulación sino de los hechos y los hechos son los acuerdos que tejemos con el ELN”, concluyó Cepeda.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

