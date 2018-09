‘Márquez y el ‘Paisa’ no se han ido del proceso ni de la zona’: Cepeda

Si bien la comisión de paz del Congreso que viajó al Caquetá el lunes en búsqueda de respuestas sobre el paradero de Iván Márquez y el ‘Paisa’ no tuvo contacto con los exjefes guerrilleros, cuyo paradero es una incógnita desde julio, a través de personas “muy cercanas” los dos hicieron saber que no han abandonado la paz y que inclusive siguen en el Caquetá.

“Se nos dijo que tanto Iván Márquez como el ‘Paisa’ siguen en el proceso”, afirma el senador Iván Cepeda, uno de los integrantes de la Comisión de Paz del Senado que estuvo en la vereda Miravalle de San Vicente del Caguán, sitio de reincorporación del ‘Paisa’ y donde se internó Márquez tras la captura de Jesús Santrich por supuesta conspiración para enviar cocaína Estados Unidos.



Precisamente, tanto Cepeda como el resto de la comisión les dejaron a los dos guerrilleros el mensaje de que hagan oficial su permanencia en el proceso de paz, como ya lo hicieron Fabián Ramírez y ‘Romaña’, a través de cartas.

“Que desde donde estén le digan al país con toda claridad que siguen comprometidos con el proceso de paz”, pidió Cepeda.



A través de sus ‘cercanos’ en Miravalle, Márquez y el ‘Paisa también hicieron saber que mantienen el temor a ser extraditados.



Esto, pese a que el viernes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo textualmente que “no es cierto que haya una orden de detención con fines de extradición en contra del señor Iván Márquez. No la posee el Fiscal General de la Nación”, enfatizó.



Y en alusión a los jefes de la Farc en general, agregó ese día que tampoco era cierto que la Fiscalía hubiera levantado la suspensión de las órdenes de captura que en su momento pidió el Gobierno.

El senador Cepeda afirma que de parte de Márquez y el ‘Paisa’ hay “desconfianza” por mensajes sobre supuestas órdenes de captura. Dice que él no conoce de dónde les llegó esa información, pero añade que es importante que el Gobierno encuentre una manera para que “la extradición no se convierta en una especie de detonante para el fin del proceso de paz”.



Finalmente, en la vereda Miravalle, cuenta el senador Cepeda, encontraron a más de 90 excombatientes haciendo un esfuerzo por echar para adelante sus proyectos de reincorporación económica, pese a la ausencia del ‘Paisa’ que, en todo caso, genera incertidumbre. Otros milicianos van y vienen porque se fueron con sus familias.



Eso sí, hace énfasis en que los proyectos avanzan más por el empeño de los exguerrilleros y el apoyo de la comunidad internacional, que por respaldo del Estado. “De alguna manera”, añade Cepeda, las tareas de los proyectos que se manejan en Miravalle están siendo reportados al ‘Paisa’.



“Lo que sé es que el ‘Paisa’ dice que no dejaría de lado a su gente. La lógica indicaría que no les va a dar la espalda”, sostiene el senador.

‘Romaña’ sigue en la paz

En una carta de cinco páginas fechada el 24 de agosto, el exjefe de las Farc Henry Castellanos conocido como ‘Romaña’ aseguró que no ha abandonado el proceso de paz y que mantiene su voluntad de cumplir los compromisos de la desmovilización.

La carta enviada a la Fiscalía se conoce en medio de versiones sobre el regreso a la ilegalidad de ‘Romaña’ y de su supuesta salida del país.



El exguerrillero reclama en ese documento que se implementen los proyectos productivos en las zonas de posconflicto.



