El senador del Pacto Histórico y presidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, habló en entrevista con EL TIEMPO de las características que hacen que la política de paz total, propuesta por el gobierno Petro, sea incluyente y ofrezca la oportunidad de negociar con miembros desertores del Acuerdo de Paz como 'Iván Márquez'.



Cepeda afirma que la política de paz total está orientada a superar el conflicto que ya casi cerca de 70 años en Colombia, pero advierte que los diferentes actores armados o grupos delincuencias tendrán que mostrar una voluntad real. "Esta política no deja por fuera a nadie", dice.

¿Cómo califica la propuesta de la ‘paz total’ del Presidente?

Es absolutamente inédita o, por lo menos, novedosa en el conjunto de acciones que ha realizado desde décadas atrás el Estado colombiano para buscar la paz. Es una política que compromete al gobierno actual, pero también a los que puedan venir en el futuro.

Se dio un duro pulso en el debate de la 418 porque Humberto de la Calle, por ejemplo, insistió en que no se podía negociar con desertores. ¿Cuál es su postura frente a la posibilidad de volver a negociar y no hablar de sometimiento con ‘Iván Márquez’, por ejemplo?



Si se comenzara a hacer ese tipo de distinción y que haya grupos que no puedan entrar en esa clase de procesos, pues sencillamente no habría ‘paz total’. No se trata del caso de ‘x’ o de ‘y’ persona, sino de una categoría de personas que hay inmersas en la violencia en Colombia que son quienes han reincidido en la pertenencia a estos grupos y eso abarca un muy amplio espectro.



El ministro del Interior argumentó que cerrarles la puerta a los reincidentes implicaría un nuevo baño de sangre. Explicó, por ejemplo, que una sola estructura vinculada a ‘Iván Márquez’ puede tener más de mil hombres…

Precisamente, la característica de ‘paz total’ es que es una política incluyente. Es decir, no deja por fuera a nadie. Repito, desde la especificidad de cada grupo y a través de procesos claramente distintos, como quedó muy claramente especificado y consignado en el texto de la ley que aprobamos. Así que esta es una polémica que se dará en el plano político, pero ya en el asunto meramente legislativo ha quedado clausurado porque ya quedó como parte del texto de la ley de paz.



Y a las comunidades azotadas por la violencia no les importa si son la disidencia de ‘Márquez’, el Eln o el ‘clan del Golfo’…

Vamos para 70 años de violencia en Colombia que han dejado cerca de 10 millones de víctimas. Ya es hora de que la política de paz sea una política que busque el cierre definitivo de toda forma de conflicto armado. Por eso es plenamente justificada la búsqueda que va a hacer y que está haciendo este gobierno. Son todas las formas de paz con la diversidad de grupos que hay hoy en el país.

Los mismos miembros del partido Comunes, a quienes ‘Márquez’ iba a matar, han hablado de seguir adelante, de negociar con esa disidencia. ¿Qué opina de ese gesto?

Esas voces de perdón son de especial importancia en este debate. El partido Comunes y quienes dejaron las armas en el 2016 son quienes realmente tienen una autoridad y el conocimiento de la guerra. Precisamente, desde esa posición llaman a abrir las posibilidades del diálogo para el cierre definitivo de todas las formas de violencia en el país, y creo que eso hay que valorarlo.

Pero ¿podemos confiar en ‘Iván Márquez’?

En esto se juzga por los hechos tanto por las palabras y las declaraciones. Y aquí será con hechos que habrá que demostrar esa voluntad. Hay que decir que hace unos días, la ‘Segunda Marquetalia’ ha puesto en libertad a un número importante de personas. Esperamos que esos hechos se sigan produciendo y se consolide la confianza necesaria para adelantar este proceso de manera exitosa.

En pocas semanas comienzan los diálogos con el Eln. ¿Cómo está el ambiente para desmovilizar a ese grupo?

En muy pocos días y semanas se ha reactivado este proceso que estaba prácticamente roto. Y ha comenzado de una manera bastante activa con el reconocimiento del Gobierno Nacional a la delegación de paz del Eln que estuvo durante años en La Habana, reconociendo el papel que jugó Cuba en ese proceso, como también Venezuela y Noruega, los tres países garantes, reconociendo el papel de la ONU y desde esa perspectiva se retoman las negociaciones en el punto en que habían quedado. Creo que se están dando ya todas las condiciones para este reinicio de negociaciones de paz.

La paz está de nuevo en la agenda del país. ¿Qué opina de esto?

Es una gran oportunidad que nos llena de esperanza, que nos llena de ánimo para resolver este problema, que ha sido el problema central de la vida nacional, la violencia, el conflicto armado, las víctimas; destrucción que ha causado ese conflicto, y poder enfocarnos ya hacia la posibilidad de solucionarlo, pues abre toda una serie de posibilidades para que Colombia se desarrolle como una nación próspera, equitativa, democrática, justa y pueda salir adelante. Entonces, efectivamente, creo que esa es una tarea crucial y que cada quien debe asumir desde las posibilidades y perspectivas que tenga con un gran compromiso.

¿Cómo está el camino para la ley de sometimiento que va a ser presentada en las próximas semanas?

Estamos preparándola, creo que va a ser una ley no muy extensa, más bien corta. Hay que señalar que en lo aprobado en la 418 hay una base muy sólida que nos permite omitir una serie de asuntos que no debemos ya reiterar en este proyecto que va a hacer curso en los próximos días, semanas en el Congreso. Es un debate que seguramente va a ser muy enriquecedor. Destaco el trámite de la ley de la ‘paz total’, la diversidad, el espíritu democrático con el que fue aprobada y que fue enriquecida por todos los partidos políticos, incluyendo la oposición.

