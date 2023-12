Inicio de quinto ciclo de diálogos con Eln: ¿qué se decidió sobre el secuestro?

Luego de cuatro días de hermetismo y de trabajo por separado para definir el temario de esta fase, este lunes, en Ciudad de México, finalmente arrancó la quinta ronda de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).



Se da inicio un mes después de la crisis generada por el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador de la Selección Colombia, Luis Díaz, y en medio de declaraciones de la guerrilla que dejan entrever que negociar el cese de ese delito no será tarea sencilla para Otty Patiño y los demás negociadores.



En línea con lo que ha sido la fase previa de este ciclo, en la que el silencio ha predominado, la continuación de los diálogos no fue confirmada por los miembros de las delegaciones, sino por el Ministerio de Relaciones Exteriores de México a través de un comunicado. En el documento indican que las delegaciones seguirán contando con el acompañamiento de representantes de México, Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela.

Luis Manuel Díaz en el momento de su liberación, tras ser secuestrado por el Eln. Foto: Esteban Vanegas, Mision ONU

“Confiamos en que, con la disposición de ambas partes y el apoyo de la comunidad internacional, esta nueva ronda de negociaciones en nuestro país abra vías para alcanzar una solución definitiva y duradera del conflicto”, reza el texto, en el que no se detalla hasta cuándo se extenderán estos contactos.



En ese documento no se hace mención a los temas que se tratarán durante el ciclo, y las únicas señales de lo que podría ocurrir ante una eventual negativa de ese grupo a discutir sobre el secuestro las dio José Félix Lafaurie en su columna semanal y en una entrevista radial.



“Es que yo no creo que la mesa pueda seguir tan fácilmente con secuestrados, porque un proceso de negociación requiere una base de respaldo político y no creo que haya ningún sector del país que pueda darle respaldo a eso, ni siquiera la izquierda”, dijo a Caracol Radio.



Justamente, la duda durante los últimos días ha estado ligada a si esa guerrilla tiene la voluntad de renunciar o no a este delito y a las declaraciones de su comandante, ‘Antonio García’, quien insiste en que están dispuestos a hablar sobre ese asunto, siempre y cuando se aborde la cuestión de la financiación.



De hecho, en dos cartas firmadas por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Bernardo Téllez se muestran reacios a lo que consideran formas de ejercer presión por parte del Gobierno y a la posibilidad de modificar el orden de la agenda, pactada justamente en México durante el segundo ciclo.



Entre los temas que se deberían tratar durante esta fase se encuentra el primer análisis trimestral del cese del fuego y los avances del Comité Nacional de Participación; sin embargo, hay otras cuestiones que antes del secuestro de Mane Díaz ya se empezaban a avizorar, tales como el punto de las víctimas.



Esta situación ha generado críticas desde los partidos de oposición al Gobierno y hasta un pedido para que no haya negociación hasta que la guerrilla libere a los secuestrados que tiene en su poder.



“Lo que hemos dicho al Gobierno Nacional es que bienvenido el diálogo, pero nunca ni permitiendo ni autorizando el secuestro, tal vez el delito más inhumano. Presidente Petro, amárrese los pantalones, apuéstele a la paz, pero exíjale al Eln que devuelva los secuestrados o de lo contrario no se siente en la mesa”, señaló el senador David Luna, del partido Cambio Radical.

El senador Iván Cepeda, en la mesa de instalación de este encuentro de participación social. Foto: Archivo particular

En ese sentido, también hubo pronunciamientos por parte de los acompañantes del proceso de negociación.



“Celebro el inicio del quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Confío en la determinación y voluntad política de las partes para tomar decisiones en beneficio de la sociedad y que permitan avanzar la agenda de diálogos”, afirmó Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.



Por ahora, esta fase del proceso arrancó sin ninguna declaración oficial de las partes, aunque, como lo han dicho en más de una ocasión los miembros de la delegación de Gobierno, “es insostenible argumentar, desde un punto de vista ético, que comerciar con seres humanos es lícito, aun bajo las condiciones de un conflicto armado”.