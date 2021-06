Reacciones encontradas tras cara a cara entre ex-Farc y víctimas

Emotivo resultó el encuentro que sostuvieron este miércoles, a instancias de la Comisión de la Verdad, los antiguos comandantes de la extinta guerrillas de las Farc y las víctimas del secuestro, que pasaron años en manos del desaparecido grupo armado ilegal.



En medio del encuentro, hubo tensión por la renuencia de los ex-Farc a pedir perdón por los secuestros que cometieron, aunque ellos mismos los calificaron como una vergüenza.



Sin embargo, el espacio sirvió para que las víctimas fueran escuchadas por sus antiguos secuestradores, quienes en general reconocieron los actos a los que sometieron a miles de personas.



Desde los sectores alternativos celebraron este acto y aseguran que es un paso más en la construcción de paz, aunque pidieron contar toda la verdad a las víctimas.

“Las víctimas necesitan más verdades y menos discursos. El país merece una reconstrucción detallada que responda qué pasó, quiénes son los responsables materiales e intelectuales. Hay muchos porqués por responder. Esta historia no puede ser sepultada u olvidada”, aseguró la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde.



Desde este mismo sector político se pronunció la representante Juanita Goebertus, quien fue parte de la mesa de negociación de La Habana por parte del Gobierno y aseguró que “por esto es que valió la pena el acuerdo de paz”.



Por su parte, el concejal Carlos Fernando Galán y expresidente del Concejo de Bogotá, se mostró conmovido por el emotivo discurso de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo a cargo del cierre del acto de este miércoles.



“Me conmovió profundamente Ingrid Betancourt con sus palabras en el cara a cara con sus victimarios. Les habló desde su corazón y les dijo que ojalá ellos fueran capaces de hacer lo mismo. Los confrontó sin ambages. Mi admiración total a Ingrid por su valentía y dignidad”, expresó Galán.



No obstante, también fueron bastante las críticas que desde sectores del partido de Gobierno le hicieron tanto a los excomandantes de las Farc como a Betancourt.



La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra citó el acto que fue transmitido por la Comisión de la Verdad y aseguró que “ese ‘acuerdo’ de La Habana solo fue una pantomima entre Santos y Farc, y una burla para quienes padecieron las atrocidades y vejámenes del secuestro”.



Por su parte, el senador Ernesto Macías, también del Centro Democrático, lanzó un duro mensaje contra Ingrid Betancourt.



“Se pensaba que Ingrid Betancourt, en su fugaz visita a Colombia, venía a dar testimonio de su rescate y regreso a la vida, gracias al Ejército y al gobierno Uribe. Pero no. Vino a declarar su apoyo a Petro y a darles una mano a sus verdugos de las Farc”, apuntó Macías.

