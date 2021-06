¿De qué hablaron Ingrid Betancourt y el presidente Iván Duque?

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y quien estuvo secuestrada por las Farc, tuvo un encuentro este lunes con el presidente Iván Duque para buscar una mediación en medio de la crisis que vive el país por cuenta de las manifestaciones que aún mantienen algunos sectores.

Betancourt llegó a Colombia para asistir este miércoles a un evento de reconciliación, mediado por la Comisión de la Verdad, con quienes fueron sus secuestradores.



Aunque el encuentro con Duque fue privado, la excandidata presidencial reveló algunos detalles de la conversación, especialmente lo que le dijo frente a las manifestaciones que se viven en algunas partes del país.



“Nuestros muchachos, nuestra juventud, en particular la juventud pobre de Colombia, es considerada como un delincuente por el hecho de ser pobre y joven, es decir, de eso tenemos que salir, las personas que están protestando no son terroristas, no son vándalos”, le dijo Betancourt a Duque.



La también excongresista reveló que en el encuentro, en el que estuvo el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, también se abordó el impacto que han tenido los enfrentamientos entre policías y manifestantes en la imagen del país a nivel internacional.



“Ha habido una condena muy fuerte de lo que sucedió, es decir, yo creo que en Europa en particular, pero yo sé que también Estados Unidos, las imágenes de la confrontación con la Fuerza Pública con jóvenes ha sido muy lesiva para la imagen y el buen nombre de nuestras instituciones”, señaló Betancourt.



La excandidata presidencial también pidió reformas, especialmente de las Fuerzas Militares.



"Hay que empezar a reflexionar en cómo vamos hacer el tránsito de unas fuerzas que fueron marcadas por la guerra, que ven a cualquier persona enfrente de ellas como terroristas, cómo hacemos para salir de eso”, dijo.



Ingrid Betancourt también sostendrá reuniones con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el jefe del Comité de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.



