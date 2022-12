Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, vinculó la propuesta del presidente Gustavo Petro para liberar a los jóvenes detenidos sindicados de actos vandálicos durante la protesta social a una directa solicitud de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, que negocia en Caracas un acuerdo de paz.



(Le puede interesar: A los congresistas les volvieron a subir el salario; esto es lo que ganarán)

(No deje de leer: Lo que encontró Petro en la zona del ataque a militares en Buenos Aires (Cauca))



“Interesante que gobierno @petrogustavo notifique si facilitar excarcelación de integrantes de la primera línea es condición en negociación de paz con ELN. La misma justicia denunció en su momento infiltración de ELN a esa organización, que fue parte de la protesta social (sic)”, indicó Ingrid Betancourt desde su cuenta de Twitter.



La duda planteada por Betancourt se suma así a otras voces críticas de la oposición al Gobierno Nacional es la que plantea la posibilidad de que las personas que fueron capturadas por delitos cometidos en el marco de la protesta social queden en libertad para este mes de diciembre.



Betancourt formó parte de la campaña de Rodolfo Hernández, el candidato que compitió y perdió las elecciones presidenciales con Petro.



(También lea: Los efectos 'inquietantes' que Colombia advierte sobre la demanda de Nicaragua)



La oposición rechaza esta posibilidad porque considera que quienes están en la cárcel están respondiendo por los delitos de gravedad que se habrían gestado en el marco de la protesta.



Petro, por su parte, considera que, en total, le concedería la libertad a los 230 manifestantes que permanecen recluidos: “Este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar Navidad con sus familias”, señaló el presidente Petro el sábado 3 de diciembre.



Algunos de los detenidos están vinculadas a las investigaciones que adelanta la Fiscalía son sindicadas de delitos como terrorismo, tortura y daños a la infraestructura pública. Estos acontecimientos se dieron en medio de las movilizaciones del 2021.



El argumento para dejar a estas personas en libertad es que se puedan establecer como gestores de paz en sus comunidades.



Entre quienes también han rechazado la propuesta de Petro están voces autorizadas como las del senador Humberto de la Calle, quien compartió un video en sus redes sociales en el que aseguró que no se deben suspender los procesos, sino que se deben considerar los vacíos que este tipo de propuestas pueda tener. Además, le sugirió al presidente tramitar su propuesta por medio del Congreso de la República, con el fin de que se pueda discutir a profundidad.



“Esas son personas que están siendo juzgadas, luego me parece que ahí hay un vacío en la argumentación del Gobierno, que es grave, y que debería remediarse, si el gobierno lo quiere, mediante una nueva discusión razonable en el Congreso. Creo que el Gobierno debe presentar un proyecto de ley específico para eso”, expresó el senador Humberto de la Calle.



En agosto del presente año, el senador Alirio Uribe lideró la creación de una comisión accidental en el congreso para supervisar los casos judiciales y ofrecer asesoría jurídica a los jóvenes capturados por hechos cometidos en el marco de las protestas.



POLÍTICA