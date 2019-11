Se estarían creando nuevos espacios para la reincorporación

La creación de unas zonas nuevas, diferentes a las contempladas en el acuerdo de paz, en las que algunos excombatientes estarían avanzando en sus proyectos productivos es una de las conclusiones de un informe de un grupo de congresistas sobre la reincorporación de los ex-Farc.



El estudio, elaborado por 13 legisladores, entre ellos Juanita Goebertus, de Alianza Verde (ver entrevista), el Partido Liberal, Cambio Radical, ‘la U’, el Polo y la Lista de los Decentes, fue presentado luego de realizar visitas y entrevistar a exguerrilleros.

Según el estudio, “riñas con los líderes de los espacios territoriales”, “problemas con la infraestructura” y la “búsqueda de mejores oportunidades económicas en otras zonas” ocasionaron que entre febrero de 2017 y agosto de 2019 hubiera una disminución del 56 por ciento de exguerrilleros en los espacios de reincorporación que contempla el acuerdo.



“Este fenómeno ha generado la creación informal de las llamadas Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), que, según la ARN, no existen en el ordenamiento jurídico vigente”, reza el estudio.



Los congresistas agregaron que, hasta septiembre pasado, había “entre 66 y 72 NAR, de las cuales 41 cuentan con una población cercana a las 2.200 personas”.

Renta básica

Otra de las conclusiones de este estudio fue que uno de los aspectos de la implementación del acuerdo de paz que han caminado exitosamente ha sido la asistencia básica para los excombatientes.



Según el estudio, “se han beneficiado 12.849 personas, es decir, un 97 por ciento” de los excombatientes acreditados.



Una de las principales “recomendaciones” que le hacen estos 13 congresistas al Gobierno es la creación de una “ruta para la reincorporación” con el fin de “generar garantías de estabilidad jurídica y económica” para los excombatientes.

‘Hay ausencia de voluntad política’: Juanita Goebertus

Juanita Goebertus, representante a la Cámara.

¿Cuál es el reto de la reincorporación?



Hay tres puntos preocupantes. El primero es la lentitud en el avance de los proyectos productivos: entre el 70 y el 83 por ciento de los excombatientes no tienen proyecto productivo. La doctrina internacional demuestra que la ausencia de un proyecto hacia el futuro es uno de los principales factores de riesgo para el reclutamiento de los grupos ilegales.



El segundo factor es que el 70 por ciento de los excombatientes hoy están por fuera de los espacios territoriales.



Pero ellos no tenían obligación de quedarse...



Si bien no tenían la obligación de quedarse, lo que sí demanda este flujo de personas es que el Gobierno piense su visión de reincorporación enfocada en estas personas.



El tercer factor, y quizá el más preocupante, es que, tras tres años de la creación del Consejo Nacional de Reincorporación, aún no hay una ruta clara para los ex-Farc.

¿Por qué están fallando en esos puntos?



Se requiere el compromiso presupuestal y político del Gobierno para sacar de manera urgente un proceso. Hay ausencia de recursos suficientes, y falta voluntad política. Por ejemplo, los recursos de la Agencia de Reincorporación se redujeron en 6,7 por ciento.

