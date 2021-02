Informe del Congreso: 'Hay un alto número de imprecisiones': Archila

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, respondió al informe multipartidista de varios congresistas que hicieron un ‘corte de cuentas’ al Acuerdo de Paz y a la implementación de los compromisos allí pactados. “Hay un alto número de imprecisiones”, aseguró.



Archila dijo que la implementación de la política de paz con legalidad debe interesar a todos los sectores políticos, y agregó que celebra con profundo respeto cuando a esta se le hace un análisis y seguimiento cuidadoso.

Sin embargo, en alusión al informe presentado por varios congresistas, el Consejero Presidencial aseguró que “existen un número alto de imprecisiones y existen un número significativo de aspectos en los cuales no se están teniendo en cuenta todos los hechos”.



Según el documento de los congresistas, sobre reincorporación, señala que el 63,9 por ciento de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno y, desde el inicio del proceso de dejación de armas, hasta diciembre de 2020, 248 excombatientes han sido asesinados.



En su cuenta de Twitter, con la etiqueta #LaPazEsConHechos, Archila respondió que “Hoy el proceso de reincorporación tiene 2.415 proyectos productivos aprobados que vinculan a 6.172 personas, con una inversión total de $61.714 millones. Así mismo, 1.539 personas, que aún no han formulado un proyecto, tienen un empleo”



Le puede interesar: Los 12 puntos de la propuesta ética de Fajardo para la coalición



También afirmó que el Gobierno les ha cumplido a más de 400.000 personas en zona rural “que decidieron cambiar y mejorar su forma de vida apostando a la paz con legalidad”.



Y sobre la financiación de las iniciativas consignadas en los acuerdos, el Consejero afirmó que “el informe parece confundir para qué es el trazador presupuestal de paz: no es para identificar recursos para proyectos para las iniciativas PDET, sino para identificar recursos para inversión para la paz en todo el país”, explicó.



Por último, dijo que es falso que el año pasado a través de OCAD Paz, se dejaron de aprobar $235.000 millones. “Es falso. De acuerdo con la normatividad vigente, el 20% de ingresos corrientes están congelados y solo son disponibles si la Comisión Rectora del SGR lo aprueba según el recaudo”.