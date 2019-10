'Es importante apoyar a quienes siguen comprometidos con la paz': ONU

Como un balance positivo. Así puede calificarse el informe trimestral del Secretario General de Naciones Unidas acerca de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que acompaña la implementación del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, presentado este jueves ante el Consejo de Seguridad del organismo.



Según Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión, el proceso ha avanzado desde el último informe, y resaltó que la mayoría de los excombatientes siguen comprometidos con la paz, pese a que un grupo de excomandantes decidió rearmarse.

Por esto hizo un llamado para seguir trabajando y acompañando a todos los ex-Farc: "Me gustaría llamar su atención sobre la situación de los más de 8.000 excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales. Ahora es más importante que nunca apoyar a las mujeres y los hombres que siguen decididamente comprometidos con la paz", aseveró Ruiz.



De igual forma resaltó que todos los esfuerzos de la reincorporación deben beneficiar a las comunidades locales y empoderar a las mujeres. "Acojo con satisfacción que todos los proyectos productivos aprobados por el Consejo Nacional de Reintegración incluyan un enfoque de género", destacó el enviado de la ONU.



De igual forma, Ruiz resaltó la decisión del Gobierno Nacional, a través de Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, liderada por Emilio Archila, de prorrogar las asignaciones asignaciones mensuales y servicios de alimentación para los ex-Farc hasta agosto de 2020.



"Las esperanzas de los colombianos de un futuro pacífico y próspero pueden hacerse realidad si todos nosotros -Gobierno, sociedad colombiana y comunidad internacional- trabajamos para garantizar que el espíritu del acuerdo de paz se convierta en hechos y acciones concretos", puntualizó Ruiz.



A su turno, el canciller Carlos Holmes Trujillo agradeció a los miembros del Consejo de Seguridad su constante apoyo a proceso de implementación y reincorporación.



"El Gobierno está cumpliendo y no es algo que defendemos únicamente en escenarios internacionales, sino que se evidencia en los resultados y avances que el mismo informe recoge", aseveró Trujillo. Agregó que "Colombia no se detiene en la construcción de la paz. Este proceso es irreversible y requiere el compromiso y acompañamiento de todos ustedes como testigos de la valiosa ruta que estamos transitando".

Prueba de esto, dijo el Canciller, es que los proyectos productivos colectivos aprobados pasaron de 24 a 35, logrando aumentar el número de beneficiarios de 1.566 a 2.204. Además, agregó, se pasó de 216 proyectos individuales a 559, que benefician a cerca de 700 personas. También destacó que el 98 por ciento de los excombatientes están registrados en el sistema de salud.



No obstante, aseguró que el proceso requiere años de trabajo. "El Gobierno considera importante que el Consejo no pierda de vista que se debe partir del reconocimiento de que la implementación no es una tarea que se logre de un día a otro y que el mismo acuerdo final reconoció que esta conllevaría al menos 15 años", afirmó el Holmes Trujillo.



