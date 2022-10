La primera comisión de la verdad (CV) que hubo en América Latina fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que lanzó, el 15 de diciembre de 1983, el presidente argentino Raúl Alfonsín.



Desde entonces ha habido otras 13 comisiones de la verdad: Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú, Uruguay, Panamá, Granada, Paraguay, Ecuador, Honduras, Brasil y, finalmente, en Colombia.

Según estas múltiples experiencias, uno de los mayores desafíos que afrontan las CV es que la reconstrucción del pasado no termine siendo un “campo de batalla” –es decir, una confrontación entre múltiples lecturas de pasado, el presente y el futuro– en detrimento de su función más esperada, que sea un “instrumento de reconciliación”.



¿En cuál de los dos terrenos se va a situar el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, La Convivencia y la No Repetición? ¿Va a permitir sanar las heridas o va a servir de instrumento de polarización?

Este debate es indispensable dado que, tras su renuncia a la CV, el excomisionado y mayor (r) del Ejército Carlos Ospina anunció que pronto saldría un informe alternativo al informe oficial ‘Hay futuro si hay verdad’, bajo un título muy inquietante: ‘¿Cuál verdad?’, con el argumento de que la CV no tuvo en cuenta sus aportes, no escuchó todas las voces y que, además, tergiversó la historia debido a sus innumerables vacíos e inconsistencias.

Enseñanzas de la historia



Más allá de las consistencias o inconsistencias del excomisionado Ospina, en Colombia, como ha ocurrido en toda América, estamos abocados también a vivir un intenso debate en torno a las cuatro preguntas claves de estos informes: ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?, ¿quién fue responsable? Y ¿cómo evitar que se repita? ¿Qué lecciones nos deja la experiencia de otras CV en América Latina? Creo que las experiencias en Argentina, El Salvador y Guatemala nos podrían indicar cómo evitar un “choque de trenes”.



La Conadep en Argentina fue, después de la experiencia nada exitosa de Uganda (1971-1974), la segunda CV a nivel mundial. A los pocos días de su posesión, Alfonsín la creó bajo la dirección del gran escritor Ernesto Sábato, cuyo informe final sería titulado ‘Nunca Más’, nombre propuesto por uno de sus miembros, el rabino Marshall Meyer, reviviendo el lema que habían utilizado los sobrevivientes del Gueto de Varsovia, como repudio a los crímenes perpetrados por el nazismo.



Tras la desastrosa Guerra de Las Malvinas, el mal manejo de la economía y la creciente indignación nacional por el fenómeno de los “desaparecidos”, el gobierno militar decidió retornar el poder a las élites civiles. Su situación era insostenible.

Sin embargo, temiendo un juicio de responsabilidades políticas y penales, pocos meses antes de la convocatoria a las elecciones, dieron a conocer un documento público sobre su visión de lo acontecido en Argentina entre 1976 y 1983 y, a su turno, dictaron una ley de autoamnistía.



El ‘Documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo’ fue transmitido por las cadenas nacionales de radio y televisión el 28 de abril de 1983. Causa impacto leer la autojustificación de los mecanismos utilizados por el gobierno militar para liquidar a sangre y fuego a la oposición armada o no, llamar a la sociedad a un pacto del olvido y a mirar hacia el futuro sin echar la vista hacia atrás.



Cuatro meses más tarde, el 22 de septiembre de 1983, el general Reynaldo Bignone firmó la Ley de Pacificación Nacional, la cual declaró “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982”.

Es decir, la Junta Militar intentó que hubiese un pacto para el olvido y, a su turno, un pacto para la impunidad. Por ello, era inevitable el duro choque de trenes entre el Informe Sábato y las instituciones militares.



Según el prólogo de Sábato, hubo una responsabilidad doble: primero, la de los grupos guerrilleros y sus acciones desestabilizadoras entre los años 1973 y 1976; y, segundo, la de los agentes estatales que desataron una feroz represión entre 1976 y 1983.

La colaboración de las FF. MM. con la Comisión Sábato fue no solamente nula, sino que hubo un enfrentamiento abierto para afectar su tarea.



No olvidemos que, tras el Informe y el juicio a los miembros de las juntas militares, Argentina entró en un período de enorme inestabilidad y, tras numerosos conflictos cívico-militares, Raúl Alfonsín se vio obligado a dictar los decretos de punto final y obediencia debida y, más tarde, Raúl Menem las leyes de amnistía.



Pero ahí no terminaron las tensiones. Tampoco la izquierda había quedado satisfecha.

A pesar del rigor y la firmeza del Informe Sábato, 22 años más tarde, Néstor Kirchner decidió publicar un nuevo prólogo con ocasión del 30 aniversario del golpe de Estado de 1976, el cual ponía en entredicho la tesis de Sábato sobre una doble responsabilidad, argumentando que ya la guerrilla estaba derrotada en 1976.

Este nuevo prólogo, firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dirigida por Eduardo Duhalde, generó una dura controversia. Por un lado, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, elogió el nuevo prólogo calificando de “basura” el texto de Sábato, pues supuestamente señalaba a sus hijos y nietos provistos de sueños revolucionarios como “demonios”.



Mientras que, por otro lado, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú –que hizo parte de la Conadep– sostuvo que el nuevo prólogo “no solo es una insolencia hacia Sábato, sino que también es una grave falta histórica creer que el Nunca Más constituye una apología de la teoría de los dos demonios”.



La experiencia de Argentina deja una clara lección: si el informe final de una CV se convierte en un “campo de batalla”, su contribución para alcanzar la reconciliación nacional termina siendo muy precaria.

El Salvador y Guatemala



Es importante, igualmente, conocer las reacciones a los informes de las CV creadas por acuerdos de paz en América Central (El Salvador y Guatemala), dada su mayor similitud con la experiencia de Colombia.



En El Salvador, la conformación de la CV fue el resultado de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Alfredo Cristiani y el FMLN en el Palacio de Chapultepec, en Ciudad de México, en enero de 1992, con la mediación del secretario general de Naciones Unidas, Butros Butros-Ghali. Esta comisión, que estuvo orientada por tres personalidades extranjeras dirigidas por el expresidente Belisario Betancur, publicó su informe final en 1993 titulado ‘De la locura a la esperanza: la guerra de los doce años en El Salvador’ y, de inmediato, se desató una dura reacción.



A los pocos días la Asamblea Nacional expidió una Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, mediante la cual les concedió una amnistía amplia, absoluta e incondicional a todas las personas comprometidas en delitos políticos y conexos en el marco de la guerra civil (1980-1992).

Eso mismo ocurriría en Guatemala pocos años más tarde. El Congreso dictó el 27 de diciembre de 1996 –es decir, a los pocos días de la firma de los acuerdos de paz–, la Ley de Reconciliación Nacional mediante el cual “se decreta la extinción total de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos en el enfrentamiento armado interno, hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.



De hecho, ni en El Salvador ni en Guatemala hubo posibilidades de avanzar seriamente ni en la reparación a las víctimas ni en el juzgamiento de los responsables de crímenes atroces.

A manera de conclusión



¿Cómo evitar este duro “choque de trenes” en Colombia? ¿Si evitar esa confrontación no fue posible en contextos del fin de las dictaduras militares (Argentina, Chile), ni tras la firma de acuerdos de paz comprehensivos (El Salvador, Guatemala), ¿qué pensar de una nación que no ha logrado aclimatar la paz?



En nuestro país, dada la persistencia de la violencia interna, es indispensable construir un clima de convivencia nacional que nos permita avanzar hacia una paz integral. Por ello, sería lamentable que el informe de la CV, en vez de contribuir a sanar las heridas, terminara siendo un factor de polarización y fractura nacional.



Desde esta perspectiva y dado que en las próximas semanas va a comenzar a circular una lectura alternativa a la de la CV liderada por el mayor Carlos Ospina, creo que lo más sano sería crear espacios para un debate constructivo y desapasionado entre las dos lecturas.



¿Es posible alcanzar un relato histórico pleno y definitivo? De ninguna manera. Todavía, por ejemplo, en América Latina, cinco siglos después, continuamos discutiendo el significado del descubrimiento y la colonización españoles.

La historia no está escrita en piedra, está en permanente proceso de reescritura. La interpretación de los hechos sufre cambios con el descubrimiento de documentos inéditos, nuevas metodologías y enfoques e, incluso, cambios culturales como lo reconoce el propio presidente de la CV, Francisco de Roux, en una reciente entrevista en El Espectador: “Lo que nosotros entregamos no es una verdad acabada; es un documento con verdades muy serias que ponemos a la discusión para que se enriquezcan, se complementen, para que se corrijan si hay datos y otras interpretaciones que expliquen mejor”.



Algunos analistas piensan que abrirle espacio para el debate público al informe del mayor Ospina sería darle juego al “negacionismo histórico”, es decir, al intento de borrar la responsabilidad del Estado y sus FF. MM. en el conflicto. Otros, como es mi caso, creemos que este debate sería muy civilizador. La polémica está abierta.

* Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia.