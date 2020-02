Unos 11.000 ganaderos se han declarado víctimas del conflicto armado

"Aproximadamente 11.000 ganaderos se han declarado víctimas del conflicto". Así lo dijo este lunes el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, al entregar dos informes sobre la realidad del sector frente al conflicto armado.



Lafaurie presentó los documentos al director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo, y a otras instancias relacionadas con el conflicto.

El gremio de los ganaderos ha sido uno de los más golpeados en medio de las hostilidades en varias regiones del país, en medio de las cuales han sido afectados por extorsión, secuestro y persecución por algunos grupos armados ilegales.



(Le puede interesar: Este lunes comenzaron a llegar las caras nuevas del gabinete de Duque)

Por ello, la Fundación Colombia Ganadera elaboró dos informes sobre esta realidad que buscan, adicionalmente, construir memoria histórica en Colombia.

Paralelo a los informes de “acabar con el olvido”, desde #Fedegan @FUNDAGAN y su programa de acompañamiento a víctimas de la violencia, buscamos proteger los derechos y garantizar la no repetición de los hechos que atentan contra la dignidad de las victimas ganaderas @jflafaurie pic.twitter.com/UhuBxwRju9 — FEDEGAN (@Fedegan) February 24, 2020

"Los 'violentólogos' del país han investigado, denunciado y difundido mediáticamente el llamado 'exterminio de la UP', y está muy bien que lo hagan, pero no he leído nada, absolutamente nada sobre las miles de víctimas ganaderas", afirmó Lafaurie.



En medio de la entrega de los informes se conoció que, según los ganaderos, entre los principales victimarios históricamente están las antiguas Farc y el Eln, especialmente.

POLÍTICA​