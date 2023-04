Gloria Cuartas, directora de la Unidad de la Implementación del Acuerdo Final de Paz, secundó la tesis del presidente Gustavo Petro de que no habría los recursos suficientes para cumplir con lo acordado con la extinta guerrilla de las Farc.



En entrevista con Pregunta Yamid, Cuartas confirmó lo dicho por el primer mandatario este martes, que aseguró que la reparación de las víctimas tardaría 125 años si se sigue al ritmo actual y cuestionó lo hecho durante el gobierno de su antecesor, Iván Duque.



De acuerdo con la funcionaria, actualmente hay más de 10 millones de víctimas esperando por la reparación. Fue bajo este escenario, señaló Cuartas, que el presidente emitió la alerta sobre la falta de recursos para reparar e implementar.



No obstante, para la directora de la unidad Implementación, lo hecho por el presidente realmente fue una advertencia para realizar “un pacto para decir la verdad al país y repararar a las víctimas”.



Esta catalogó como esencial lo dicho por el primer mandatario ante el plenario del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia: “el discurso de hoy debería ser escuchado en escuelas, colegios y los empresarios”.

El presidente Gustavo Petro advirtió sobre la falta de recursos para la implementación y sugirió el uso de emisión por parte del Banco de la República para indemnizar a las víctimas . Foto: Presidencia



A renglón seguido, pasó a dar cuenta de los números que tienen para reforma rural, reparación y otros aspectos de la implementación. Según Cuartas, se necesitan 60 billones de pesos para comprar tres millones de hectáreas, 301 billones para la reparación de víctimas y 200 billones para la implementación.



Sobre esto, destacó que el gobierno destinó una partida de 50,4 billones en el cuatrienio (2022-2026) para cumplir con algunos de estos objetivos. Sin embargo, llamó la atención que parte del desfase en las cifras se dieron por un cálculo de recursos mucho menor al real durante el gobierno de Juan Manuel Santos.



“Hubo un estimado de 129 billones, pero en ese momento no se habían formado los programas PDET y los 16 planes nacionales de la reforma rural, tenemos un déficit de 16,5 billones”, señaló la cabeza de la implementación.



Bajo este panorama, Gloria Cuartas dijo que el mensaje presidencial apuntaba a que “Colombia tiene que asumir la responsabilidad de reparar a las víctimas y cumplir el acuerdo”. En este sentido, agregó que “si no tenemos un acuerdo fundamental para frenar la corrupción, si no hay un acuerdo para reparar a las víctimas y cumplir el acuerdo de paz, nadie podrá vivir tranquilo”-



“Hay recursos, se están aplicando, pero hay que mirar la magnitud con las víctimas. Con los recursos de hoy, no se puede cumplir el acuerdo”, reiteró, para luego decir que no se puede tratar de implementar lo acordado en La Habana “sin mirar a las víctimas”.

Tanto Gloria Cuartas como el presidente Gustavo Petro criticaron la gestión de la implementación en el gobierno de Iván Duque. Foto: EFE

Por último, pasó a criticar la implementación durante el gobierno de Iván Duque. Coincidió con el presidente Gustavo Petro fueron “cuatro años perdidos (…) porque todas las instancias se silenciaron”. En este punto resaltó el caso de la costa Pacífica, en el que los OCAD paz y los PDET “no han tenido inversión”.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA

