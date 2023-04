Este miércoles, el Comando Central del Eln (Coce) publicó un comunicado en el que afirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de una estrategia mediática, busca "imponer el cese del fuego".



"A comienzos de año quisieron imponernos de manera mediática un cese del fuego multilateral sin haber pactado en la mesa de diálogo, ahora pretenden realizar imposiciones de la misma manera", dice el documento.



En el texto hablaron sobre el tercer ciclo de las negociaciones que se iniciará en las próximas semanas en La Habana, Cuba. Aseguraron que esperan discutir los puntos de la participación de la sociedad y el cese bilateral del fuego.

En este sentido, el senador Humberto de la Calle - quien fue el jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc - aseguró que "es un avance que se discuta cese de fuego en el próximo ciclo", pero dijo que hay que tener cuidado.



En su reflexión, señaló que un cese definitivo es "complejo", pues exige verificación, reglas de conducta, ubicación de los combatientes, autoridades in situ, población civil.



En su cuenta de Twitter, igualmente, mencionó que como en el país hay tantas fuentes de violencia, "una discusión precoz puede significar también un riesgo. Quizás buscar treguas temporales. Pero aunque sea muy doloroso, hay que inmunizar la mesa de las discusiones sobre eventos militares. Dialogar como si no hubiese combates. Combatir como si no hubiera diálogo".



Advirtió que la mesa con el Eln puede entrar en un "laberinto si copa su agenda con la evaluación permanente de la guerra. Una frase del Coce muestra que ese riesgo existe", concluyó.



Hace poco, en entrevista con EL TIEMPO, el congresista habló sobre sus percepciones sobre el proceso con el Eln. Mencionó, por ejemplo, que la agenda que se estableció en el segundo ciclo en México aunque no es el documento final, de "su lenguaje se desprenden inquietudes".



"El fin de una conversación con una guerrilla es la dejación de las armas. No armas y política. Esto no puede ser equívoco. El lenguaje de la agenda en este punto es demasiado genérico. Habla de la “construcción de un acuerdo sobre las armas en el marco de las nuevas circunstancias generadas por el Acuerdo” de agenda. Deja un espacio muy grande para pactar largos períodos de armisticio sin entrega de armas", expuso.



