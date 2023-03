El senador Humberto de la Calle, en diálogo con EL TIEMPO, manifestó las preocupaciones que tiene respecto a la llamada 'paz total'. Explicó lo que le preocupa de la agenda de paz con el Eln y afirmó que considera que ve difícil una negociación con el 'clan del Golfo' en estas circunstancias.



¿Cómo calificaría la ‘paz total’?



​Hay avances en lo relacionado con el Eln, aunque también hay inquietudes. En cuanto a las otras organizaciones, se ha tomado la vía militar frente al ‘clan del Golfo’, lo cual afecta seriamente la noción de paz total.



Después de la arremetida violenta, al Gobierno no le quedaba otro camino. No se ve que sea fácil revertir esa decisión. Quedan los otros grupos y, sobre todo, las disidencias.



Con el mal llamado ‘Estado Mayor’, como va por la vía de la negociación, pues todavía tiene vigencia. Por tanto, el balance es variopinto, pero en la práctica no hay mayores avances. Es una situación en la que el Gobierno debería pensar si concentra la negociación en el Eln.



La ley de sometimiento genera preocupaciones importantes: los beneficios no deben darse con la sola firma del acta, el principio de oportunidad cobija delitos que nada tuvieron que ver con la estructura criminal, la caracterización de los beneficiarios es muy amplia: cualquier grupo de tres o más personas podría buscar su inclusión.

¿Qué defectos ve?



​Con el Eln el camino es sólido, pero el desenlace es impredecible. Es un grupo con grandes complejidades. No obstante, hay que apoyar el proceso. El ‘clan del Golfo’, como dije, ha salido del radar, lo cual es grave por el poder que detenta ese grupo.



Para la ‘Nueva Marquetalia’ hay un serio impedimento jurídico: los desertores quedaron por fuera del Acuerdo. Espero que con el paso del tiempo se logre mejor coordinación, más método y priorización. El comisionado ha recibido demasiadas atribuciones y puede atascarse.

Las delegaciones en la sede de la Conferencia de Seguridad Social, en México. Foto: Alto Comisionado para la Paz

¿Y las mayores virtudes?



Comienzo por decir que el Gobierno tiene derecho a innovar. Rechazo la acusación de que uno habla de esto desde la arrogancia. Nadie es dueño de la paz. Desde 2016 a hoy, el conflicto se ha diversificado y se ha localizado. En este sentido, más allá del nombre que es un tanto propagandístico, la idea en sí misma es válida. Es más, si se logra algo de paz parcial, yo aplaudiré a Petro.

¿Es posible negociar con el ‘clan del Golfo’?



​No creo en las actuales circunstancias. Pese a la apertura del Gobierno, la respuesta fue sangrienta. La vía militar se volvió inescapable para Petro.

¿Y con ‘Iván Márquez’?



Como dije, hay un impedimento jurídico. Él salió del Acuerdo y las normas dicen que no se le puede volver a cobijar con él. Además, tampoco me parece un buen mensaje. Esta sociedad convive con la idea del atajo. El avivato sale adelante. Al que cumple se le dice que es bobo, que no es avispado. Muy desmoralizador que lo acojan de nuevo, tanto para la sociedad en general como para los 13.000 combatientes que han cumplido.

El senador Humberto de la Calle. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Qué piensa de negociar con las otras disidencias?



El caso del mal llamado ‘Estado Mayor’ es diferente. Nunca firmaron. Son verdaderas disidencias, no son desertores. Creo que aquí sí hay espacio.

¿Cuáles son sus preocupaciones sobre la implementación del acuerdo?



Hemos sostenido que el primer paso de la paz total es la implementación del Acuerdo del Colón. En este campo hay deficiencias pese a la voluntad expresada por el Presidente. Rebaja en los presupuestos de las agencias, rebaja del nivel de la antigua consejería y ahora, según el Plan de Desarrollo, se busca pasar la Agencia de Renovación del Territorio al Ministerio de Agricultura. Grave porque su papel es más de coordinación desde el nivel superior. No es solo una cuestión agraria. Estamos pendientes de una solución discutida con el ministro de Hacienda dentro de la adición presupuestal para recomponer los presupuestos.

¿Cuál es su visión sobre la agenda de paz con Eln?



​Aunque la agenda no es el documento final, de su lenguaje se desprenden inquietudes. Espero que se puedan enderezar. El senador Iván Cepeda ha hecho importantes precisiones que deberían aclararse en la mesa. El fin de una conversación con una guerrilla es la dejación de las armas. No armas y política. Esto no puede ser equívoco.



El lenguaje de la agenda en este punto es demasiado genérico. Habla de la “construcción de un acuerdo sobre las armas en el marco de las nuevas circunstancias generadas por el Acuerdo” de agenda. Deja un espacio muy grande para pactar largos períodos de armisticio sin entrega de armas.



La guerrilla del Eln está en conversaciones con el Gobierno nacional. Foto: EFE

¿Cuáles son las diferencias con el proceso con las Farc?



Al revés de lo que ha dicho el Presidente, la agenda precisa, acotada, dirigida no a hablar de lo divino y lo humano, fue la clave del éxito. Una agenda funcional a la terminación de un conflicto concreto. La paz implicaba otras acciones posteriores en los demás temas de preocupación nacional. Hay fuentes de inequidad que no se tocaron, precisamente porque una mesa con una guerrilla no es una especie de supraconstituyente.



Tiene razón Petro en que hay asignaturas pendientes. Pero para eso no hay que tocar el Acuerdo del Colón. Lo que hay que hacer es implementarlo.



La legitimidad de Petro debe ser gasolina suficiente para otras reformas. Además, ya señalé que no había acuerdos parciales; nada estaba convenido hasta que no estuviera convenido. Hay otras, pero quiero insistir en que esta discusión no debe ser entre las bondades de uno u otro proceso.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA

