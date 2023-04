En su columna dominical en EL TIEMPO, el senador Humberto de la Calle dejó ver que no le cayó nada bien la posición asumida por el presidente Gustavo Petro por la supuesta falta de recursos para la implementación del acuerdo de paz y la reparación de víctimas.



El primer mandatario anunció que no había los recursos suficiente para la implementación y cuestionó la forma en que se llevó a cabo el acuerdo: “Yo me pregunto, ¿se firmó ese Acuerdo con la intención de aplicarlo o con la intención de desarmar a las Farc y después, a la colombiana, refundir todas las cosas? “Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale 150 billones”.



Ante dicha posición, De la Calle dedicó su espacio de opinión a rechazar lo dicho por el presidente. En primer lugar, catalogó de incorrecto que no se tuvo en cuenta la disponibilidad de recursos para llevar a cabo lo pactado en las mesas de negociación de La Habana.



“Durante las conversaciones, la delegación del Gobierno mantuvo contacto permanente con las autoridades fiscales a las cuales informaba sobre las propuestas para evitar desbordamientos ilusorios”, expresó el exjefe negociador, que añadió que todo este seguimiento de las autoridades fiscales, como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, quedó consignado en el Conpes 3932.



El senador señaló que el llamado presidencial no debe ser solo para cuestionar a anteriores administraciones, sino para “un ejercicio de introspección del gobierno actual”. A esto agregó: “si bien ha sido abundante la retórica sobre el cumplimiento del Acuerdo, hay signos que van en sentido contrario”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no hay recursos suficientes para la reparación de víctimas. Foto: Presidencia

Humberto de la Calle cuestionó que en este gobierno se hayan reducido los presupuestos en 46 por ciento para la Agencia para la Renovación del Territorio y 16 por ciento para la Agencia para la Reincorporación y Normalización. “La nueva estructura burocrática minimizó el papel de la implementación y la actividad en los territorios se ha visto disminuida”.



El senador independiente replicó que se dio un tiempo de espera, pues la disminución en el ritmo de la implementación era esperable mientras el nuevo gobierno se organizaba, pero “han pasado casi diez meses y muchas comunidades se sienten en el limbo”.



También comentó que no sería cierto que no hay recursos para cumplir con las exigencias de la paz, pues 150 billones repartidos en 15 años, que es lo que costaría aplicar lo pactado en la Habana y en el periodo acordado, solo implicaría invertir menos del uno por ciento del PIB de cada años.



En este mismo camino, De la Calle criticó la propuesta de usar emisión del Banco de la República para reparar a las víctimas: “aunque bien intencionada, abre un camino de desbordamiento inflacionario bastante peligroso”.



En último lugar, calificó de “disparatada” la tesis de que se había engañado a las extintas Farc con el acuerdo. “Dibujar a las Farc como una organización representada por ingenuos que se dejaron engatusar por la delegación del Gobierno está fuera de consideración”.



A renglón seguido rechazó que el presidente esté viendo el acuerdo de La Habana como “una paz chiquita para el desarme”. Para Humberto de la Calle, lo pactado es una hoja de ruta para lograr un paz estable y así es reconocido por distintas instancias nacionales e internacionales.



“El jefe del Estado, sin perder su capacidad crítica, debe trabajar más en la esperanza que en la frustración”, concluyó el senador.



