El multimillonario que sigue los pasos de las Farc

Howard Graham Buffett, de 64 años de edad, es un hombre feliz y, además, muy rico. De hecho, puede disponer de la fortuna de su padre Warren Edward Buffett, exitoso inversionista que tiene un patrimonio de 82.000 millones de dólares. Esto en plata blanca lo convierte en la tercera persona más rica del mundo.

Con semejante fortuna puede comprar lo que quiera. Su último objeto de deseo, sin embargo, no fue adquirido sino regalado. Unas botas elaboradas por los antiguos guerrilleros de las Farc y hoy en proceso de organizar microempresas. Se las dio el presidente Iván Duque hace unos meses y las estrenó este lunes en Nueva York.



El empresario estadounidense, presidente de la fundación que lleva su nombre, las lució orgulloso ante un selecto grupo de inversionistas. De paso anunció una inversión de entre 150 y 200 millones de dólares destinados a obras de infraestructura en el Catatumbo, una región duramente golpeada por la violencia y el abandono. Para completar el incierto panorama allí pulular todos los actores armados que se pelean el control de los cultivos de coca que crecen silvestres.



El magnate hizo el anuncio el lunes. Fue durante un conversatorio con el presidente Iván Duque, en la Cumbre Anual Concordia 2019, el foro más grande que se realiza en forma paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Me atrevo a decir y estoy seguro de que vamos a invertir entre 150 y 200 millones de dólares, en los próximo 5 años, en esa región (El Catatumbo)”, señaló Buffett. Luego detalló en qué se piensa que deba irse esa plata: construcción de vías, colegios, clínicas, centros de salud y centros comunitarios. Básicamente en lo mismo que dice el Acuerdo de Paz. La guerra se acaba con oportunidades para los marginados.



Buffett lo explicó en sus palabras mientras lucía sus botas nuevas. “Este es un magnífico ejemplo de cooperativas de los exmiembros de las Farc”, manifestó orgulloso.



Porque aunque él sea muy rico, lo une con el partido de las Farc —la colectividad que nació tras un proceso de conversación de cinco años— un afecto especial por el campo.



De hecho, dicen los medios que han escrito perfiles sobre él, se siente honrado cuando le dicen Howie, Howie, el granjero.



En efecto, quienes lo conocen, agregan esos reportajes que se alojan en internet, lo definen en apenas dos líneas: hombre de negocios, expolítico, filántropo, fotógrafo y conservacionista. Aunque, insiste, lo que realmente lo hace feliz es estar en el campo.

El presidente Iván Duque durante una visita a un antiguo ETCR donde fabrican las votas. Foto: Twitter: @IvanDuque

Por eso pasa la mayor parte de su tiempo montado en un tractor en Willcox, pequeño pueblo en el estado de Arizona. Además de ser el administrador de una granja de maíz y soja.



Cuando su padre lo denominó sucesor al frente de los negocios como director ejecutivo de Berkshire Hathaway, la matriz desde donde se manejan los hilos de todas las compañías, afirmó entenderlo “porque él sabe que yo haré lo que a él justamente le gustaría que se hiciera. Sabe que puede confiar en mí”. Pero, eso sí, “siempre que pueda continuar siendo granjero”



La designación en su momento fue bien recibida por los accionistas. Es el segundo hijo de Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Además de sus múltiples negocios que pasan la industria, los medios de comunicación, las inversiones, tiene una fundación que invierte en agricultura, nutrición, agua, asistencia humanitaria, seguridad alimentaria mundial y la mitigación de conflictos. Concentra gran parte del financiamiento en las comunidades de África y Centroamérica. Y ahora, en El Catatumbo.



Como miembro de la junta corporativa del conglomerado Berkshire Hathaway puede decir que tiene 270.000 empleados bajo su responsabilidad.



Por si fuera poco, pasa fructíferas jornadas en las juntas directivas de otras multinacionales como Archer Daniels Midland, Coca-Cola Company y Coca-Cola Enterprises, Agro Tech Foods y Sloan Implement.



A Buffett le encanta viajar. Ha ido a más de 150 países y es autor de ocho libros sobre conservación, vida silvestre, entre otras temáticas. No le ha ido nada mal. Dos de sus libros están incluidos en los libros más vendidos de The New York Times.

Por si fuera poco, ha recibido un doctorado honorario del Lincoln College, y tiene, además, un doctorado honorario de Letras Humanas de la Penn State University.



Una de sus frases favoritas es: la vida puede mejorar, los desafíos pueden ser superados, la determinación y el trabajo duro pueden hacer una diferencia.



Durante la conversación con Duque destacó el respaldo que la fundación ha recibido de parte del gobierno del Presidente para sacar adelante sus contribuciones en el país, en el marco de su apoyo a la implementación de la paz con legalidad.



“La construcción de la paz no es fácil, pero el factor primordial es poder contar con un Gobierno que lo quiera lograr. Y les podemos decir que nosotros hemos estado en otros países, donde con el devenir de las cosas nos damos cuenta de que los gobiernos no son muy serios. Pero les podemos decir que este Gobierno en Colombia es serio y que sabe que el futuro de Colombia depende de sostener la paz. Y nosotros queremos ayudar a lograrlo”, explicó con pedagogía ante un auditorio que lo aplaudió.



Por eso reiteró que la fundación que preside tiene la certeza de que uno de los caminos para enfrentar los cultivos de coca es la inversión con una infraestructura que les permita a los campesinos reemplazarlos por otras plantaciones. Tal como dice el Acuerdo de Paz que firmaron las Farc y el Estado colombiano.

“Lo importante es ayudar a los campesinos a cambiar de cultivos y dejar atrás la coca. El nuevo cultivo va a requerir de transporte para llevar los productos a nuevos mercados, y se requiere de una cadena de valor”, dijo en la charla con Duque.



Luego se levantó orgulloso con sus botas elaboradas por los miembros de las Farc que dejaron las armas y ahora quieren empezar a caminar en la construcción de un futuro distinto.



