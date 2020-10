El libro en el que ‘Tirofijo’ reconoció asesinato de Álvaro Gómez

La primera referencia del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado por parte de las Farc está en un libro llamado ‘Cartas y documentos de Manuel Marulanda Vélez (1993-1998)’ que según se ha escrito fue publicado por esta guerrilla “en edición rústica y pequeña para circulación clandestina”.

En diálogo con EL TIEMPO, en la mañana de este lunes, Rodrigo Londoño Echeverri, hoy jefe del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), surgido de la negociación de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-Ep) confirmó la existencia del libro.



La primera vez que se conoció del libro fue en una columna del diario EL TIEMPO, firmada por el hoy senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Gaviria contó, el 17 de julio de 2012, que un ejemplar le fue entregado en un viaje a San Vicente del Caguán. “La Providencia quería poner en mis manos un documento histórico y determinó hacerme ir hasta un sitio insólito para recibirlo: al aeropuerto del Caguán”, escribió ese día en EL TIEMPO.



“A las 3 de la tarde de un lunes del mayo florido del 2012, cuando esperaba el avión que me regresaría a Bogotá, una persona que quería hablar conmigo desde hacía meses y que no tenía idea de cómo localizarme pudo verme. "¡Dios me lo mandó!", dijo. "¡No se mueva que voy a traerle una cosa!", contó.



“Esa es la historia de por qué tengo en mi poder el libro Cartas y documentos de Manuel Marulanda Vélez (1993-1998). Las Farc lo publicaron en edición rústica y pequeña para circulación clandestina”, relató.



“Un desmovilizado me escogió como depositario, porque, dijo, "yo veo sus programas de televisión y leo sus artículos; por eso sé que va a saber valorar esta joya"”, aseguró.



Ha trascendido que las Farc realizaron una recopilación, algunas fuentes dicen que el libro tiene 1200 páginas, que contiene textos de la autoría Manuel Marulanda Vélez entre 1993, fecha que coincide con las ofensivas del gobierno de César Gaviria contra las Farc, y 1998, año en que comenzó el proceso de paz del Caguán.



En varios de los mensajes ‘Tirofijo’ se refiere al asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, víctima de un atentado cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, en la mañana del 2 de noviembre de 1995.



En estas dicen lo siguiente:



En una carta enviada al Camarada Jorge (Jorge Briceño, ‘el Mono Jojoy’) el 3 de noviembre de 1995, un día después del asesinato de Álvaro Gómez, dice Marulanda Vélez.



Noviembre 3 – Carta dirigida al Camarada Jorge

​

“Nota: Sobre el ajusticiamiento de Gómez hurtado (sic), podemos hacer un intercambio de opiniones con el secretariado, para ver hasta cuándo se puede mantener en reserva o en qué momento oportuno podemos decirlo”.



Dos días después, en noviembre 5 dice:



Carta dirigida a Camaradas del Secretariado

​

“4. Lo de la muerte del señor de las “Repúblicas independientes”, (así llamaban a Álvaro Gómez Hurtado) creo que podemos estudiar cuando conviene hacerlo saber. Por ahora que hagan inteligencia a ver si descubren quien fue”.



Un mes después, en diciembre 2, hay otra:



“Carta dirigida al Camarada Alfonso Cano

​

“Camarada Alfonso. Lo saludo cordialmente y aprovecho para contestarle.

1. Lo de Gómez, mejor no decir nada. Se llegará el día para ello”.



Y en diciembre 4 una misiva más:



A ‘Camaradas del Secretariado’

​

“Los saludo cordialmente en unión de todos los que los acompañan y al mismo tiempo para comentarles: (…)



Lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto, para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones, mientras bajamos otros. Y entre otras cosas los Estados mayores de bloques y comandos conjuntos no deben olvidar la creación de comandos para dar de baja a jefes políticos reaccionarios, y así ayudar a profundizar las contradicciones en el régimen político”.



En diciembre 8 viene otra



Carta dirigida a Camaradas del Secretariado



“Camaradas del secretariado. Los saludo cordialmente en unión de todos los que los acompañan. A continuación, lo siguiente:(…)



Recuerdo muy bien con motivo de la muerte de Gómez, cual nuestra postura deberíamos asumir, para ver cómo se profundizaban las contradicciones en los partidos y ello se produjo. Raúl (Raúl Reyes), en cable dice que Mosquera (comandante del Bloque Sur dado de baja en 2011) lo visitó y le comentó que los mandos militares sabían quién era el responsable, cuyo documento se lo pasarían al partido (Partido comunista). Pruebas no las tienen porque no lo hemos dicho oficialmente. Alfonso, me dice que Miguel preguntó seguro que fuimos nosotros. Por ello, llamamos a Carlos Antonio (Carlos Antonio Losada), y él dijo que no y que además no tienen contacto con el partido. Seguimos indagando a los otros. Ahora nos queda por saber cuál fuente tiene el partido. Ateniéndome a ello cualquiera de nosotros que converse con ellos nos deben señalar la fuente. Para saberlo. Porque nosotros no estamos obligados a dar explicación a nadie de cosas como estas. Pero sí debemos saber por dónde andan las cosas".



El entonces comandante de las Farc, concluye:



"Los documentos que les voy a enviar son delicados, dicen de todo un poquito.

Sin más, cordialmente, Atte. Manuel”



Por los textos de la misiva se infiere que Marulanda, Jojoy y Alfonso Cano sabían de la autoría del asesinato de Gómez Hurtado.



Hay un hecho que no es marginal en el sorpresivo giro que ha tomado esta historia: la mayoría de quienes aparecen mencionados en el supuesto libro de Marulanda Vélez están muertos:



En efecto, Marulanda falleció el 26 de marzo de 2008, de muerte natural en el departamento del Meta a los 77 años de edad.



Días antes, el 1 de marzo de 2008, Luis Edgar Devia Silva, ‘Raúl Reyes’, había caído en un ataque aéreo, a 1,8 kilómetros dentro de Ecuador , lo que desató una fuerte crisis diplomática.



Víctor Julio Suárez Rojas, Mono Jojoy, muerto en un bombardeo de las Fuerzas Armadas el 22 de septiembre de 2010, en La Macarena, Meta.



Y Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, murió en un bombardeo de las Fuerzas Armadas en Suárez, Cauca, el 4 de noviembre de 2011, precisamente cuando era el número uno de esta guerrilla.



Entre las personas mencionadas en las cartas, sobrevive Carlos Antonio Lozada. Se trata de Julián Gallo Cubillos, hoy senador de la república, fue uno de los negociadores y firmantes de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las FARC-EP.



En la mañana de este lunes, EL TIEMPO le preguntó sobre el libro: “Por el momento nosotros no vamos a referirnos al tema de Álvaro Gómez en ningún sentido”, respondió.



