'Desiderio no tenía que ir al hotel ese día, fue y lo mató las Farc'

El 27 de febrero de 2006 Desiderio Suárez, un concejal de Rivera, Huila, de 60 años no tenía que ir al hotel Los Gabrieles pues estaba incapacitado. Quizá ese día no le tocaba morir, pero así ocurrió.



Habían transcurrido veinte minutos de la sesión del Concejo de Rivera, cuando a la 1:45 de la tarde ingresaron al salón varios hombres armados vestidos con uniformes del Ejército Nacional; los concejales, al verlos, pensaron que venían desde la capital departamental a prestarles seguridad.



Con armas de corto y largo alcance los hombres armados tomaron posiciones estratégicas y, sin mediar palabra, dos guerrilleros comenzaron a disparar en contra de los concejales.



El tiroteo perpetrado por la columna móvil Teófilo Forero Castro de las Farc acabó con la vida de este hombre alegre, amable y servicial, como lo recuerda su familia, y la de otros ocho concejales de Rivera, Huila.



Con eso se acabaron los sueños, anhelos y metas de esos concejales y, además, fue exterminada por primera vez en el país toda una corporación democrática por un grupo armado.



"El día del asesinato de Desiderio nosotros teníamos una cita médica en Bogotá porque un mes y medio antes, él sufrió un accidente con la moto, entonces

el médico nos recomendó que teníamos que ir a Bogotá para que le realizaran más exámenes", cuenta Gloria Aguirre en el libro 'Una luz por su memoria: nueve vidas para no olvidar", que lanzó hace unos días el Centro Nacional de Memoria Histórica, en memoria de estas víctimas, construido por sus familiares.



Su cita la tenía programada para el 28 de febrero de 2006, pero no alcanzó a llegar.



"Nosotros teníamos que viajar el día anterior. Almorzamos tranquilamente, de repente, se paró y se fue para Los Gabrieles. Desiderio salió de la casa a la 1 y 30 p. m., lo mataron a la 1 y 45 p.m. y en ese momento empezó el tiroteo", cuenta su esposa, con quien se casó en 1974 y tuvo tres hijos: Gloria Patricia, Laura Inés y Diego Francisco.

Desiderio Suárez. Foto: CNMH

Con estos hechos violentos, señala el libro, la guerrilla de las Farc quería demostrar

la fragilidad de la política de Seguridad Democrática en el sur del país, desestabilizando a los gobiernos municipales y obligando a los concejales a que dejaran sus cargos públicos. Y lo lograron.



El alcalde del municipio de ese momento, Hernando Pinto Salazar, declaró la vacancia absoluta de los concejales y, por consiguiente, fueron llamados los segundos y terceros renglones de la lista de suplentes.27 Algunos de ellos no querían posesionarse, por obvias razones, y otros, por el contrario, estaban dispuestos a asumir la curul. Mientras se tomaba una decisión en conjunto, el municipio de Rivera quedó sin concejo municipal por varios días.



Tras estos trágicos hechos, la vida de la familia de Desiderio, quien antes se desempeñaba en la Caja Agraria donde logró ascender, se pensionó e incursionó en la carrera política enfilándose en las toldas del Partido Liberal, donde fue escogido por elección popular como concejal del municipio de Rivera en dos períodos: 2001 a 2003 y 2004 a 2007, se derrumbó.



Luego de años de buscar la verdad y la reparación, su familia y la de sus compañeros, decidieron buscar que el Gobierno dignificara la memoria de las personas que fueron víctimas de este hecho.



En 2017, Martha Aguirre Leguizamo, presidenta de la Fundación Sonrisa de Colores, familiar de Desiderio, y lideresa de las familias de los concejales, le envió una carta al entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que el caso de los nueve concejales de Rivera no fuera olvidado.



Al no obtener respuesta enviaron otras dos más y en 2018 la solicitud escaló primero en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que programó una reunión con los familiares de los concejales asesinados para el 22 de marzo de 2018.



Paralelamente, en el mes de marzo, se llevaron a cabo los primeros acercamientos con el CNMH y las nueve familias de los concejales.



Así fue como ellos mismos construyeron sus perfiles biográficos que quedaron plasmados en el libro que es de libre acceso y que van a llevarlo a escuelas y universidades de Huila.



"Nosotros estamos aportando a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y aportando a las garantías de no repetición", agrega Jenny Lopera, directora técnica de la Dirección de Construcción de Memoria Histórica del CNMH.



Allí su hermano, Gerardo Suárez, cuenta cómo él le salvó la vida.



Un día "se nos ocurrió cruzar el río nadando para llegar más ligerito a la escuela. Con mi hermano alistamos todo, nos lanzamos al mismo tiempo al Magdalena, pero en la mitad del trayecto me cansé y empecé a alzar las manos. Por supuesto, ya Desiderio estaba en la otra orilla, Cuando me ve casi ahogándome me empezó a gritar desde la otra orilla: Gerardo, voltéese patas arriba y hágale. Al decir esto, se lanzó de nuevo al río, nadó lo más rápido posible hasta donde me encontraba, me sujetó de sus manos y me salvó. Lo chistoso es que llegamos a la escuela tarde y nos castigaron a los dos", cuenta.



Aguirre cuenta que se proceso "fue sanador" para su familia. "Los familiares pudieron rescatar todos los sentimientos que tenían, no de la persona que conocía el pueblo, que era el líder y el concejal, sino ese ser humano que compartía y hacía tantas cosas con ellos desde el hogar".



"Como padre, siempre lo recordamos como una persona entregada a nosotros; nos educó con valores y respeto hacia la familia y a los demás. Nos apoyaba en nuestros sueños, nos enseñó a confiar en nosotros mismos, a no tener miedo al iniciar algo nuevo o desconocido, pues él era arriesgado, soñador y siempre nos decía: Piensen en grande y no se conformen con solo lo que tienen alrededor, busquen cómo lograr sus deseos", aseguran en el relato familiar.



Además de estos perfiles biográficos, publicarán próximamente un libro de investigación sobre este episodio, llamado 'La marcha de la luz: memoria de un pueblo en la masacre de nueve concejales', en el cual también aportaron los familiares para su construcción.



Asimismo, William Mancera, investigador CNMH, señala que la investigación responderá por qué atacaron a Rivera, "la configuración del actor armado en la región y se analizan los daños morales y colectivos que se presentaron en las familias y el daño político que sufrió el municipio de Rivera".



Puede descargar el libro aquí:

