Jorge Rodrigo Tovar, hijo de Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), continúa con su intención de llegar al Congreso a través de una de las 16 curules de paz.



Si iniciativa ha generado una gran controversia entre las víctimas y algunos sectores del Gobierno, quienes rechazan su aspiración para las próximas elecciones de 2022 a la Cámara de Representantes.



El alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, señaló que esas 16 curules deben ser exclusivamente para las personas que fueron verdaderamente víctimas del conflicto armado. A su juicio, Tovar está relacionado con un victimario.



"Lo que no puede pasar es que esas 16 curules en algunos casos se vaya a prestar para que los victimarios vayan a jugar un papel importante o vayan a determinar quienes vayan a ocupar esas curules, de manera que el mensaje es que esas 16 curules sean ocupadas por quienes fueron verdaderamente víctimas en Colombia", expresó Restrepo.



"Yo no elegí la guerra que me tocó vivir. No hubiera querido crecer en medio de la zozobra que genera la violencia. Soy víctima del conflicto armado (...) Perdí a mi padre y a un tío. La violencia destrozó mi hogar", dijo Tovar a la W Radio.

#Pronunciamiento Reiteramos nuestra denuncia: Las Circunscripciones Especiales de Paz son para las víctimas.

Es inaceptable que se se acepte la inscripción de personas que se han beneficiado del conflicto armado y la violencia en el país.



🗣️ Alfonso Castillo, vocero nacional ⬇️ pic.twitter.com/pLEpEvYhn1 — Movice (@Movicecol) December 17, 2021

Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, indico que Tovar “estaba allí en el registro de víctimas e hizo el ejercicio democrático de inscribirse, cumplía con los requisitos y frente a eso hizo el registro de estar allí en la Registraduría haciendo su inscripción y hoy es candidato a la curul número 12, de los municipios de Cesar, Guajira y unos del Magdalena”.



El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), manifestó sobre la aspiración de Tovar que consideran este hecho “como una afrenta a la dignidad y a la memoria de las más de 21.000 víctimas que ha dejado el paramilitarismo en Colombia, que Jorge Rodrigo Tovar, hijo del ex paramilitar ‘Jorge 40′ pretenda hacer parte de las 16 curules establecidas para las víctimas, en el Acuerdo Final de Paz”.

El exparamilitar Jorge 40 es responsable de masacres, asesinatos y secuestros en al menos 5 departamentos del norte del país. Durante su sometimiento en el proceso de Justicia y Paz, confesó alrededor de 600 crímenes que cometió.

