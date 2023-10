'Hay candidatos con aval del partido, pero al tiempo buscan el del grupo armado': Rueda

Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, habló con EL TIEMPO sobre lo acordado con las disidencias del 'Estado Mayor Central' en Tibú y de la posibilidad de negociar con ‘Iván Márquez’.



En la entrevista exclusiva para este diario, Rueda se refirió a las elecciones regionales y a lo que se espera para la jornada electoral. Además, contó cómo en algunas regiones hay candidatos que piden la "bendición" de grupos armados para hacer campaña.

En primer lugar, se refirió a lo que espera del Emc y del Eln de cara a las elecciones. Dijo que el Gobierno confía en que "van a respetar la última fase de estas elecciones".



"Tampoco es extraño pensar y recoger información de que hay candidatos y candidatas que tienen el aval de un partido, pero al mismo tiempo buscan el aval del grupo armado que domina", dijo el funcionario.



El Alto Comisionado para la Paz Danilo Rueda en entrevista para El Tiempo. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

El comisionado para la Paz señaló que esto no es nuevo, pero que eso no quiere decir que debe seguir siendo así.



"Justamente, construimos escenarios de paz para que haya Estado real de derecho en todo el territorio nacional y para que las elecciones puedan ser transparentes y ojalá, en el corto plazo, con un proceso de paz tan ambicioso, pero tan inédito, podamos generar garantías para los electores y para los que quieran ser candidatos", agregó Rueda.



Asimismo, señaló que este fenómeno tiene que ver con la relación "entre esa visión de la política que se convierte en negocio, las violencias armadas y la corrupción que a veces permite el sistema electoral", y cómo esto genera un déficit en el ejercicio democrático.

'Iván Márquez está en Colombia y bien de salud'

Rueda también se refirió a la 'Segunda Marquetalia' y mencionó que hay "una comunicación en fase exploratoria y una propuesta de preagenda de diálogo".



Reveló que en este proceso ha participado Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', jefe de la disidencia y sobre quien se especulaba había muerto.



Rueda confirmó que Márquez no solo está vivo, sino que se encuentra en Colombia, donde se han adelantado todas las conversaciones que se han tenido con la Segunda Marquetalia. "Él está acá y ya es cuestión que él tome la decisión de aparecer", aseguró.

Danilo Rueda reveló a EL TIEMPO que ha conversado con el jefe de la 'Segunda Marquetalia'. Foto: Archivo particular

Añadió que en términos físicos, Márquez se encuentra bien. "Tiene sus cinco sentidos. Hemos conversado tres veces y esos intercambios han sido presenciales y con testigos. Siempre lo he hecho así para que no se diga que se está pactando impunidad", puntualizó.



El funcionario del Gobierno sostiene que el líder disidente está lúcido y tiene claras las implicaciones de que su organización inicie diálogos. "Ha reiterado su vocación de la paz y dice que ellos son unos rebeldes políticos y no un grupo de narcotraficantes", dijo Rueda a EL TIEMPO.

