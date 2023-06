Sin definiciones claras en cuanto a temas como el secuestro y la extorsión, las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) sellaron el viernes, en el salón Cubanacán de La Habana (Cuba), un acuerdo de cese bilateral del fuego que tendrá una duración de 180 días y que, además, será de carácter nacional.



El presidente Gustavo Petro asistió este viernes a La Habana y, aunque se trata apenas del primer acuerdo con esa guerrilla (y no sobre temas de fondo), aseguró que este abre la ruta para el fin del conflicto con esa organización.



“Esta firma de estos acuerdos, parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese del fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, sigue con una promesa: en mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el Eln y el Estado de Colombia”, dijo el Presidente.



La tregua, que se iniciará formalmente el próximo 3 de agosto, era una tarea pendiente de la Mesa de Diálogos. No sólo por ataques del Eln como el perpetrado en mayo pasado contra una unidad militar en Norte de Santander, que dejó 10 jóvenes soldados asesinados, sino porque ese cese de fuegos había sido anunciado el 31 de diciembre por el presidente Petro y desmentido después por la guerrilla.



Fueron necesarios contactos por otros cinco meses y tres rondas de diálogos para acordar que ninguna de las partes llevará a cabo acciones ofensivas en contra de la otra.



Y aunque los documentos firmados en La Habana señalan que la base del acuerdo son las normas de Derecho Internacional Humanitario (que imponen la obligación de no atacar a la población civil no combatiente), el mismo Eln admitió el viernes que no se ha contemplado una suspensión definitiva del secuestro y las ‘vacunas’, crímenes que azotan a miles de colombianos de las regiones donde esa guerrilla hace presencia.



Los documentos del acuerdo tampoco mencionan la palabra narcotráfico, delito que el Eln niega aunque sus frentes en todo el país están en abierta disputa por el control de ese negocio con el ‘clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc.



El presidente Petro estuvo presente en el evento de clausura del tercer ciclo de diálogos con el Eln, en Cuba. Foto: Presidencia

Cese prorrogable

El cese acordado consta de tres fases. En la primera, que arrancó el viernes y se extenderá hasta el 5 de julio del 2023, se realizará lo que las delegaciones denominaron ‘proceso de alistamiento’, que incluye la redacción de los protocolos pendientes, la activación de un canal de comunicación entre el Estado y la guerrilla —que será mediado por un representante del secretario general de la ONU en Colombia—, y los preparativos para que el mecanismo de monitoreo y verificación sea puesto en marcha.



Ese mecanismo constará de 29 instancias de verificación (20 locales, ocho regionales y una nacional), las cuales estarán integradas por miembros de la Misión de Verificación de la ONU, representantes del Gobierno y del Eln y acompañantes de la Iglesia católica y de los países garantes, quienes tendrán entre sus objetivos reportar cualquier incidente o incumplimiento de la tregua.



“Las partes acudirán al mecanismo antes de realizar cualquier tipo de acción frente a incidentes presentados”, dice el protocolo, en el cual explican que el marco de referencia común será el Derecho Internacional Humanitario (DIH).



La segunda fase arrancará el 6 de julio y será en ese momento cuando el Gobierno y el Comando Central del Eln darán la orden de cese de operaciones ofensivas. Cuatro días más tarde, ambas delegaciones se reunirán —en un sitio por definir— para analizar y aprobar los protocolos elaborados. Es así como el 3 de agosto, y durante los siguientes 180 días —es decir, hasta el 29 de enero del 2024—, entrará en vigor el cese bilateral del fuego en todo el país, el cual, de acuerdo con los resultados, podrá prorrogarse.



“El 3 de agosto todo tiene que estar listo, incluido la pedagogía, para que en los territorios la gente sepa a qué atenerse en materia de participación en el proceso, pero, al mismo tiempo, para que pueden identificar aquellos hechos que pueden ser violatorios del acuerdo”, explicó José Félix Lafaurie, miembro de la delegación del Gobierno y presidente de Fedegán.

Hoy es un día histórico pues las delegaciones de paz del Gobierno y el ELN firmaron 2 acuerdos: el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, y el Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz. #AvanzaLaPaz pic.twitter.com/7B2ysfOUO0 — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) June 9, 2023

A partir de ese momento habrá evaluaciones sobre la tregua cada dos meses. Estas serán realizadas por los miembros de la mesa de diálogo y por representantes del mecanismo.



“Las partes acuerdan no realizar acciones ofensivas. Dicha prohibición incluirá las actividades de inteligencia encaminadas a realizar acciones ofensivas entre las partes”, dice el acuerdo.



No obstante, no fue revelado el protocolo de actos prohibidos, compromisos y acciones promovidas, el cual fue anunciado por el senador Iván Cepeda -y que el acuerdo también menciona- y que contendría cada una de las acciones a las cuales se compromete cada parte.



“Lo primero es que el marco general que rige el acuerdo es el DIH, en el protocolo dos, adicional a esos convenios de Ginebra e igualmente otros acuerdos que hemos firmado ya con el ELN, hay una clara explicación de cuáles son ese tipo de comportamientos (...) y de acciones específicas que están prohibida”, dijo el senador minutos antes del evento de clausura.



Junto con la firma del cese del fuego, ambas delegaciones llegaron a un acuerdo para crear el Comité Nacional de Participación, el cual, según la oficina del Alto Comisionado para la Paz, tendrá la intervención de 30 sectores de la sociedad.



“Queremos darle la voz a la sociedad en un ejercicio de participación. (...) Aún no hemos firmado acuerdos sustanciales, tan solo hemos firmado acuerdos de procedimiento que nos van a permitir avanzar en la construcción de acuerdos sustanciales para que Colombia cambie. Pero no podemos volver a repetir las viejas historias”, agregó Antonio García, comandante del Eln y quien descartó que la organización esté fragmentada: “Que no se coman los cuentos de los que pretenden hacerles creer que estamos divididos”.



¿Paz en dos años?

Sobre las palabras del presidente Petro de que en mayo del 2025 habría paz con el Eln, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, quien ha participado en varios acercamientos de paz, señaló que lo firmado en las últimas horas es un buen comienzo, pero que no garantiza un éxito del proceso.



“El cese de fuego es un avance, pero no cese de hostilidad. Eso significa que la guerrilla puede seguir cometiendo actos contra la población civil como extorsiones, secuestro y reclutamiento forzado. Se debe exigir el cese de hostilidades”, dijo Bernal Cuéllar.



Al finalizar el evento, el Gobierno confirmó que el cuarto ciclo en la mesa de diálogos de paz, cuya sede será Venezuela -que ya recibió la primera etapa de negociación-, se instalará el próximo 14 de agosto y concluirá el 4 de septiembre de 2023, fase del proceso en donde se podrían empezar a discutir otros puntos de la agenda como el de democracia para la paz —que incluye la discusión alrededor del modelo económico— y el de las víctimas.

Facebook Twitter Linkedin

El acuerdo incluye la participación de la sociedad y el cese del fuego. Foto: Delegación Eln

‘Pablo Beltrán’ no descarta acciones contra la población

El jefe negociador del Eln ‘Pablo Beltrán’ aseguró desde La Habana (Cuba) que “las retenciones, si no son necesarias, no se harán”, haciendo referencia a los secuestros que hacen desde esa guerrilla. Lo anterior quiere decir que a pesar del acuerdo de cese de fuego bilateral firmado ayer, ese grupo armado no dejará de secuestrar hasta que no haya un acuerdo en ese sentido.



Beltrán, cuyó nombre real es Israel Ramírez agregó que el tema ya empezó a discutirse en la mesa y podría ser uno de los aspectos que se discutan en el próximo ciclo de negociación, que se iniciará el 14 de agosto, en Venezuela.



En declaraciones a medios de comunicación, el comandante del Eln señaló que en medio de este cese, el grupo armado continuará con algunas prácticas que usan para financiarse. “Las operaciones de finanzas del Eln se comenzaron a discutir, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, pero en estos protocolos no está. Se espera que más adelante sí”, aseguró.



Dijo que, por ejemplo, los “impuestos que cobran en las regiones” no se detendrán. Y es que en los documentos del acuerdo y del protocolo de verificación, en efecto, no dice si el Ejército de Liberación Nacional dejará de secuestrar o de cometer acciones contra la población civil.



De hecho, en el acuerdo solo se habla de “incidentes graves” y de cómo tendrá que proceder el mecanismo de verificación del cese del fuego ante esos hechos.



“El marco de referencia común será el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los acuerdos de la Mesa de Diálogos de Paz”, reza el texto firmado por el Gobierno y el Eln en La Habana. Sobre el reclutamiento de menores, el jefe de la delegación de esa guerrilla solo dijo: “No, dejemos por ahí”, concluyó.



Por su parte, Iván Cepeda, negociador del Gobierno, señaló que estos temas se tratarán en el futuro. “El secuestro es parte de uno de los comportamientos que tendremos que hacer que poco a poco vaya desapareciendo”.

REDACCIÓN POLÍTICA

*Con reportería de Juan Sebastián Lombo, enviado especial a Cuba.

