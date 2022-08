El presidente Gustavo Petro, luego de su reunión con el presidente español Pedro Sánchez, habló sobre algunos de los puntos que trató en la reunión que sostuvo esta semana con delegados del gobierno de Estados Unidos. Además, se refirió a las posibles negociaciones con la guerrilla del Eln y bandas criminales.



(Puede leer: España quiere acompañar el proceso de paz: Pedro Sánchez tras reunión con Petro)

Destacó como uno de los hechos trascendentales lo que tiene que ver con la extradición de connacionales al país norteamericano.



Dijo que entre los 4 puntos que propusieron a Estados Unidos para cambiar la política de drogas está uno que ver con la extradición: “Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va a extraditado, narcotraficante que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos, narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita”, aseguró el jefe de Estado.



Respecto a la política de drogas el presidente aseguró que ha dado orden "acabar con una política negativa en relación a las drogas que es fumigar campesinos, imponerse sobre campesinos para erradicar forzosamente los cultivos".



(En otras noticias: Sofía Petro: su crítica a quienes señalaron los tenis de la ministra de Minas)

Facebook Twitter Linkedin

Una delegación de Estados Unidos viajó a Colombia para sostener un encuentro con el Gobierno Nacional. Foto: Cancillería

"La indicación que he dado es revivir el PNIS, que fue un proceso de diálogo que ahora hay que fortalecer entre el Estado y el campesinado productor de hoja de coca de Colombia, que es el más marginado geográficamente del país, para construir alternativas de sustitución de cultivos que incluyen sustitución de tierras, que incluyen procesos de agroindustrialización de los nuevos cultivos, sin lo cual no es posible alcanzar las rentabilidades que deja la pasta de coca, que es lo que sale de la casa campesina", afirmó.



El presidente colombiano dijo que en total fueron cuatro puntos, aunque no anticipó mayores detalles sobre los otros tres aspectos de diálogo con los enviados del gobierno estadounidense.

"Hemos tenido reuniones que han versado en primerísimo lugar con el tema de la Paz de Colombia, la Paz de Colombia necesita de la ayuda, del esfuerzo y de la garantía del mundo después de 60 años continuos de conflictos": presidente @petrogustavo — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 24, 2022

Negociación con el Eln y bandas criminales

El jefe de Estado también dijo que han recibido cartas públicas del Eln, de las facciones de las Farc que no firmaron el acuerdo de paz, de quienes regresaron a las armas luego de firmar el acuerdo de paz, de la Autodefensas Gaitanistas, de oficinas y bandas criminales.



Manifestó que si bien ha recibido dichos textos con la intención de negociar, es momento de pasar a las acciones concretas.



Les pidió que "dejen de matar" y que se constituyan hechos concretos para avanzar en el proceso.



(Le recomendamos leer: Reforma laboral no se presentará este año por el gobierno de Petro)

Narcotraficante que no negocie con el Estado se va a extraditado FACEBOOK

TWITTER

"Estamos llenos de cartas y palabras escritas pidiendo paz, pidiendo negociar. Hay que pasar indudablemente a acciones y deberían significar que si se quiere la paz pues se deje de matar, que se deje de tener conflictos entre ellos mismos, que se ponga la voluntad desarmada para negociar con los diferentes funcionarios del Estado colombiano tanto del poder Ejecutivo como Judicial y podamos andar hacia las posibilidades de la paz total", aseguró.



La invitación que hizo Petro fue pasar de las cartas a los hechos: "hemos dado órdenes para pasar a los hechos por parte del Estado. Los negociadores del Eln se pueden ya mover libremente y reconectar con su organización y saber en qué estado están para lograr un proceso de negociación de paz. Que no es de simple diálogo, es negociación de paz", concluyó.

Más noticias de Política

- Elección de nuevo Consejo Electoral en el Congreso se aplazó para el martes



- 'La administración Biden está en una nueva era sobre política de drogas': EE.UU.

REDACCIÓN POLÍTICA