El presidente Gustavo Petro cerró el 2023 con una noticia que va de la mano de su propuesta de ‘paz total’.



En la noche del sábado 31 de diciembre del jefe de Estado informó a través de su cuenta de Twitter que se alcanzó un cese al fuego bilateral con la guerrilla del Eln, la llamada Nueva Marquetalia -liderada por ‘Iván Márquez’, el Estado Mayor Central, el ‘clan del Golfo’ y las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Básicamente Petro informó que su gobierno alcanzó un acuerdo con las principales organizaciones criminales que delinquen en el país, encargadas de secuestros, extorsionistas,narcotráfico. Además, organizaciones señaladas de atentar contra la Fuerza Pública, principal blanco de sus atentados terroristas.



"Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. Que la paz sea entre nosotros. Feliz nuevo año", aseveró Petro.

Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones.



El anuncio del mandatario es clave, pues una de las apuestas de su gobierno es pacificar al país y ahora logra que los grupos del delictivos que azotan al país cesen parte de sus actividades.



“La mejor noticia de cierre del año 2022, cese bilateral simultáneos, una respuesta del presidente del cambio @petrogustavo para quienes siguen padeciendo las diversas violencias. En el centro de la paz la vida para que sea vida en dignidad. La paz sigue latiendo, sigue gestándose”, trinó la oficina del Alto Comisionado para La Paz.



Sin duda, es un hecho histórico, pues Petro llegó al poder, siendo el primer presidente de izquierda, prometiendo desescalar el conflicto, algo que ya en el Gobierno llamó como la ‘paz total’.



Este cese al fuego, se espera, sería verificado por organizaciones que históricamente han acompañado y sido garantes del ceses al fuego en nuestro país, como la Misión de Verificación de la ONU, MAPP/OEA, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

Por ahora se conocen poco los detalles de lo que se viene. Presidencia emitió un comunicado en el cual explicó que se suspenden “acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las organizaciones al margen de la ley”.



Y agregó que “para el inicio de estos pactos de cese de violencia, el Gobierno expedirá un decreto específico por cada una de las organizaciones, donde se determinará la duración y las condiciones de dicho cese del fuego”.



Petro, además, en su propuesta de ‘paz total’, ha hecho acercamientos con bandas criminales de Buenaventuras, las cuales han cesado hostilidades y permitido que el puerto supere hasta los 40 días sin homicidios. A eso se agrega la reanudación de los diálogos de paz con la guerrilla del Eln, con lo que en parte el Presidente cumple su promesa de pacificar el país, aunque algunos sectores son críticos de esta situación.



Por ejemplo, el excandidato presidencial Rafael Nieto afirmó que “un cese al fuego bilateral sin concentración de tropas, favorece a los elenos: pueden seguir delinquiendo siempre que no ataquen a la Fuerza Pública, que queda paralizada. Y es de imposible verificación porque los otros grupos criminales siguen operando”.



Los sectores de derecha cuestionan duramente la propuesta de ‘paz total’ y dicen qué habría impunidad.



Es por esta razón que el cese al fuego, que debería demostrar resultados en los primeros días de enero tiene varios retos, como una verificación y cómo será el actuar de la Fuerza Pública en las zonas donde operan las agrupaciones que pactaron el cese, pero donde hay presencia de otros grupos delincuenciales que no negocian con el Gobierno o, por lo menos, no pactaron cese de hostilidades.



También será clave que los habitantes de la población civil en zonas donde delinquen estas agrupaciones no sean víctimas de delitos por parte de estas, como extorsiones y secuestros.



En este momento se espera conocer el decreto que será el marco jurídico de este cese al fuego logrado por el gobierno Petro, que demuestra que la política de paz es una de sus principales banderas.



