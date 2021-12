Gustavo Petro, quien según varias encuestas es el máximo favorito para convertirse en el próximo presidente de Colombia, mostró sus dudas por los hechos que rodean las recientes muertes de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, El Paisa y Henry Castellanos Garzón, Romaña, disidentes de las Farc, ocurridas en Venezuela.



Las informaciones que han trascendido hasta ahora indican que los dos hombres, que traicionaron el Acuerdo de Paz y empuñaron de nuevo los fusiles creando la llamada Segunda Marquetalia –anunciada en agosto del 2019–, murieron en acciones por grupos armados.



En el caso de Romaña, por ejemplo, los autores de los disparos le limpiaron de inmediato su rostro y le tomaron fotografías para confirmar su identidad. Las imágenes fueron divulgadas en exclusiva por EL TIEMPO.



Estas fotografías fueron obtenidas a través de fuentes en Venezuela, que llegaron al sitio luego de que dieron de baja a Romaña. Según conoció EL TIEMPO, estaba acompañado por varios de sus hombres, también muertos en combate.



Sobre las inquietudes que han surgido en el país se refirió el aspirante presidencial. Petro, sin embargo, cree que en los operativos no tuvo que ver el Ejército Nacional de Colombia, sino que corresponde a otros autores.



El senador, empero, dijo que era una paradoja que “quienes resistieron en Colombia durante años, mueran en manos del Ejército venezolano, que no tiene experiencia".



"Yo no tengo mayor información, pero no deja de ser paradójico el que estas personas, que resistieron en Colombia durante años, a un Ejército muy experimentado como lo es el colombiano, ahora mueran en manos del Ejército venezolano, que no tiene experiencia. O se volvió muy efectivo, o algo más está pasando; solo que nosotros no lo conocemos", dijo.

El legislador apuntó también: "No creo que venga del Estado colombiano. No puedo adelantar mis suposiciones, porque no tengo elementos probatorios".



"No creo que sean operaciones en cubierta del Ejército colombiano, porque implica una labor de inteligencia; eso no es al azar, porque sí, sino que es un trabajo de tiempos, lo cual implica permanencia en el territorio, que una operación en cubierta no puede garantizar", argumentó.



Petro insistió: "Es una paradoja, que durante décadas estas personas, peleando en Colombia, no fueron abatidas, y ahora tan fácilmente lo hayan sido por las fuerzas, aparentemente del Estado vecino”.



“Es paradójico y extraño. Se requiere una alta capacidad militar, que no tuvo el Ejército colombiano en su momento, pero que muchísimo menos tiene el venezolano, en mi opinión. Puedo equivocarme, pero creo que ahí hubo más que un simple azar".



Las declaraciones de Petro fueron hechas en un acto político con la también precandidata presidencial Francia Márquez.



Según las informaciones, Romaña habría caído con ráfagas de fusil y explosivos que se detonaron al paso de la camioneta en la que se movía en territorio venezolano, a 160 kilómetros de la frontera con Colombia, en los adentros del estado de Apure.



El miembro de las Farc que se hizo tristemente célebre por ser uno de los máximos responsables de las llamadas “pescas milagrosas”, especialmente en la vía Bogotá - Villavicencio durante la década de los años 90, murió de manera similar a ‘El Paisa’.



Este último fue el comandante de la temible columna Teófilo Forero, que cometió estremecedoras acciones en contra de la población civil. Por eso, era una de las figuras de esa organización que más rechazo generaba.



El presidente Iván Duque dijo que la caída de ambos es una “buena noticia para el país” porque “poner fuera de circulación” a autores de graves crímenes en un parte de tranquilidad.



POLÍTICA