El presidente Gustavo Petro defendió los acercamientos de su gobierno con las disidencias de las Farc, grupos que traicionaron el acuerdo firmado con el Estado colombiano, y los recientes contactos con Iván Márquez, prófugo en Venezuela: "La paz siempre será criticada", aseguró.

“La paz siempre será criticada. No he escuchado, en algún momento de la historia de Colombia, en donde no se critique la paz, y yo creo que lo que más hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación”, respondió ante los comentarios de algunos sectores que cuestionan volver a sentarse con Iván Márquez.



Su pronunciamiento se dio en Borough Hall Queens, en donde el presidente fue recibido por cerca de 150 colombianos con banderas, pancartas y arengas de respaldo.



Previo a este recorrido, Petro sostuvo una reunión con el secretario de las Naciones Unidas, António Guterres, con quien abordó diferentes temas, entre ellos el de la lucha contra las drogas.



En su diálogo con los medios de comunicación, el presidente Petro se refirió a la evolución de los acercamientos para los diálogos de paz con diversos grupos y se avanza en el nombramiento de “negociadores de diversas organizaciones, algunas con las que ya había entablado un proceso del gobierno anterior de (Juan Manuel) Santos, la mayoría inéditas”.



El Mandatario destacó que entre las cartas que ha recibido le llamó la atención que “ya se esté vinculando el tema de la revitalización de la selva amazónica a las tareas de la paz. Me parece que ese es un punto clave que nunca fue tomado en cuenta y que podría, si se analiza a profundidad, ser el elemento que podría conducir a Colombia hacia una paz integral”.





"Es un comienzo balbuceante en este momento", dijo Petro sobre estos primeros pasos iniciados por su gobierno con la intención de negociar con las disidencias de 'Gentil Duarte' y otros grupos derivados de las antiguas Farc.



El mandatario explicó así los acercamientos que miembros de su gobierno están sosteniendo con representantes de las disidencias de las Farc y organizaciones criminales.



Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado había escrito: "Comienza un diálogo".



El mensaje fue acompañado de dos fotografías en las que se observa al alto comisionado de Paz, Daniel Rueda, e integrantes del grupo armado ilegal.



A ese encuentro, que trascendió el sábado, asistieron como garantes, representantes de la ONU y del gobierno de Noruega. Según un documento público, se trató de "una reunión de exploración y acercamiento para valorar la posibilidad de iniciar diálogos en el marco de la paz total".



Así mismo, se recalcó que “las dos partes expresamos la disposición y necesidad de que estos diálogos estén ambientados por un cese al fuego bilateral, cuya ejecución deberá ser verificada”.



Las disidencias de las Farc traicionaron el acuerdo de paz firmado por el Estado y una guerrilla que mayoritariamente decidió dejar las armas.



Según los organismos de inteligencia estás disidencias están dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el control territorial.



De hecho, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de La Habana dijo que lo único que puede hacerse con Iván Márquez es que se someta a la justicia.



“No estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con ‘Iván Márquez’. Ellos tuvieron su oportunidad. Creo que el camino que les queda es el sometimiento”, dijo De la Calle.



Él exvicepresidente y ahora senador se preguntó: “¿Qué es lo que se puede negociar con el señor ‘Márquez’, que no se haya negociado en La Habana? ¿Quién nos garantiza que esta vez no vuelva a incumplir y que falte a su palabra, como lo hizo después de la firma del acuerdo?”



POLÍTICA