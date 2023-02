El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles desde Yarumal, en Antioquia, que la próxima semana finalmente será radicada la denominada ley de sometimiento (aceptación de responsabilidad penal) para los integrantes de las bandas que delinquen en el país.



Además: Gobierno pedirá que Jorge Luis Alfonso López, hijo de la 'Gata’, siga detenido



“Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de organizaciones, porque se trata de un acogimiento a la justicia y vamos a presentar la ley el 15 de febrero", dijo Petro.

El mandatario señaló que puede presentar caminos, salidas, "para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro sino que pueda ser una salida pacífica si se quiere, si hay voluntad de hacerlo".



El trámite de este proyecto es clave para que el Gobierno pueda avanzar en la 'paz total', en la medida que va a fijar las reglas para que los integrantes esos grupos irregulares, que hoy no se pueden someter de manera colectiva a la justicia, puedan hacerlo y con ciertas prerrogativas.



El propio jefe de Estado ha dicho que para que haya paz deben estar involucrados todos los actores violentos del país.



Le puede interesar: Petro dice que indígenas en el Congreso no protestan contra su gobierno