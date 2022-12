En Arauca, y particularmente en la zona del piedemonte, la gente tiene miedo. La guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc, que ya va a cumplir un año, la tiene acorralada.



No son solo los enfrentamientos en la zona rural, sino los casos de sicariato selectivo, los secuestros, las desapariciones y los atentados con artefactos explosivos en los cascos urbanos.



Se ha dado un desplazamiento silencioso que ya se calcula en más de 20.000 personas. También hay veredas confinadas, y los muertos tirados en las carreteras fruto de los homicidios se han vuelto algo casi que común. No en vano el reporte es de más de 340 civiles asesinados este año.



En los últimos 10 días (con corte al martes), 17 personas fueron asesinadas. Solo el lunes el reporte fue de cinco civiles muertos, en escasas dos horas.



A esto se suma el reclutamiento de menores, que es muy alto, aunque según las autoridades es un tema invisibilizado. “Hay niños, niñas, venezolanos. Están en todos los grupos”, dijo una fuente oficial. Pero también les han lanzado granadas a sedes de organizaciones de derechos humanos, a la Cámara de Comercio de Saravena, a empresas de transportes, a ferreterías.



Y eso sin contar que se estima que entre secuestradas y desaparecidas este año van más de 80 personas, de las cuales al menos cinco son menores de edad. El Eln, incluso, liberó este jueves a dos menores de edad que estaban en su poder desde el 24 de noviembre.



Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, este año 12 líderes sociales han sido asesinados en Arauca. Cifras de esta entidad señalan que 114 homicidios se han registrado en Saravena; seguido de Tame, con 76 homicidios; Arauquita, 47; Fortul, 47; el municipio de Arauca, 42; Puerto Rondón, 5; Cravo Norte, 1, y Cubará, en Boyacá, 4.

Sin duda que el mayor temor se vive en la zona rural. “El campo se está quedando solo”, le dijo a EL TIEMPO un habitante de Tame.



La guerra entre los dos grupos se siente particularmente en los límites entre Tame, Puerto Rondón y Arauquita. Es una lucha cuya causa no está del todo clara. Solo se sabe que comenzó el 1.º de enero de este año, cuando un grupo del Eln asesinó en una acción cruenta a más de 20 presuntos integrantes de las disidencias en menos de dos días. La mayoría de los cuerpos los fueron tirando a orillas de una carretera.



Nadie sabe cuántos hombres armados están en esa disputa, pero quienes los han visto aseguran que son más de mil.



Al mando del Eln está alias Rambo, y de las disidencias, ‘Antonio Medina’, el mismo que hace unas semanas dijo que antes de acabar el año mataría a 300 personas de Arauca y luego tuvo que retractarse por órdenes superiores.



Si bien se podría decir que existía un pacto entre los dos grupos en una repartición del territorio, cuya línea divisoria era la carretera que de Arauca conduce a Tame, con esta guerra, por momentos, el mapa tiene cambios.



Para el senador José Vicente Carreño, de Arauca, “la pelea es por el control territorial”. De todas maneras, la guerra continúa y prueba de ello es que en Saravena, a las 5 de la tarde, los negocios están cerrando sus puertas.



Sin duda, por esta razón Arauca se ha convertido en un desafío para el avance de los diálogos iniciados entre el Gobierno y el Eln.



Para nadie es un secreto que uno de los primeros asuntos que intenta concertar el Gobierno con esa guerrilla tiene que ver con un cese multilateral del fuego, y la situación en Arauca será un tema por discutir.



Es probable que los delegados del Eln le pidan al Gobierno evaluar el cese de todo tipo de hostilidades cuando sostienen una guerra irregular con las disidencias.



En la región consideran que lograr un punto de acuerdo entre las partes en conflicto debe ser una tarea del Gobierno, como el único que la pueda lograr. Y, aunque en Arauca estuvo hace unos días el comisionado de Paz, Danilo Rueda, la Comisión de Paz del Senado, y hasta se dice que un hermano del presidente Gustavo Petro, lo cierto es que la guerra continúa.



“Si alias Pablito (jefe del frente ‘Domingo Laín’ del Eln) no se sienta en la mesa, no va a servir de nada el diálogo con el Eln”, comentó el senador Carreño.



Pero el asunto no va solamente en silenciar los fusiles en esta zona del país, sino en que eventualmente se dé la posibilidad de un cese del fuego entre las partes y quién lo podrá verificar.



Y a esto se suma que los enfrentamientos entre los dos grupos no solo ocurren en territorio de Arauca, sino que también se han dado en el estado de Apure (Venezuela), donde ambos grupos hacen presencia.



Y, en voz baja, en Arauca incluso señalan que esta guerra en buena medida se debe a que los narcotraficantes necesitan tener despejado el corredor para llevar la droga hacia territorio venezolano, desde donde es enviada hacia el centro y el norte de América.



Por eso es que hay quienes dicen que las disidencias se han fortalecido de una manera exponencial, no solo en hombres, sino en su capacidad de armamento, y señalan que todo esto es fruto del apoyo de narcotraficantes.



Así las cosas, el asunto no parece muy sencillo pues la disputa territorial que se vive en esta zona del oriente del país haría muy complicado que se silencien las armas en Arauca, así en Caracas se esté hablando de paz.



Y, aunque se han conocido acercamientos y diálogos entre los comandantes del Eln y las disidencias, no ha sido posible llegar a un acuerdo.



Por eso, todo indica que le va a tocar al Gobierno mirar cómo consigue una tregua en ese departamento para avanzar en los diálogos que lleva en Caracas. Pero también en el departamento insisten en que el Estado los tiene abandonados.



“Alzar la voz por la vida en Arauca trae consecuencias muy graves”, aseguró Mayerly Briceño, una habitante del caserío El Botalón, quien desde mediados del año debió huir del poblado luego de liderar algunas marchas para que cesara la violencia. “Yo creo que es la hora de llamar la atención del Gobierno nacional, de su alto comisionado para la Paz, que se apersone del tema de Arauca (...). Ya es hora de prestarle atención”, dijo el senador Jairo Alberto Castellanos, de la ASI.



