Grupos armados amenazan a personas en reincorporación en Antioquia

Los grupos armados ilegales que operan en Antioquia están amenazando a la población reincorporada que habita en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda Santa Lucía del municipio de Ituango.



Los reincorporados no son los únicos amenazados, la población campesina también ha sido advertida de que si el Ejército y la Policía no abandonan la zona para el próximo 25 de mayo, los campesinos, reincorporados y sus familias deberán desalojar el ETCR y la vereda. Lo que genera un peligro de desplazamiento forzado.



“Los exguerrilleros que le apostaron a la paz y que decidieron emprender su reincorporación en este espacio, han sido víctimas de numerosas amenazas y asesinatos por parte de los grupos armados ilegales, lo que les obliga a abandonar el ETCR y empezar en otro territorio”, dijo el partido Farc y agregó que el traslado no ha sido posible porque no han recibido soluciones del Gobierno para acceder a la tierra. Asimismo, resaltaron que la población ha estado confinada y amenazada “a razón de que el Gobierno no ha implementado el Acuerdo de Paz”.



El Partido hizo un llamado para que los organismos garantes de paz garanticen los derechos de las comunidades vulnerables ante la “falta de voluntad para implementar de manera integral el Acuerdo de Paz”



