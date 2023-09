El próximo 8 de agosto, la delegación de paz del Gobierno y los voceros del 'Estado Mayor Central' de las Farc, instalarán en Tibú, Norte de Santander, la primera mesa de diálogo de cara al proceso de negociación que ambas partes adelantan.



(Además: En vivo: El 8 de octubre arranca mesa y cese del fuego entre Gobierno y las disidencias).



EL TIEMPO habló con Nelson Leal, alcalde de este municipio de la región del Catatumbo y quien gobierna desde el exilio por la amenaza de los grupos armados, para conocer su visión sobre el proceso.

La mesa se va a instalar en su municipio, ¿cómo le parece esta decisión?



Me parece una decisión correcta que se haga en los territorios porque eso es lo que queremos todos los ciudadanos para conocer realmente los temas de paz que se están tratando entre el Gobierno nacional y los grupos armados. Realmente esos procesos de paz que se han llevado fuera del país realmente no generan confianza porque no sabemos qué es lo que se está negociando, cuando además hay líderes y lideresas, y presidentes de asociaciones campesinas que pueden ayudar a fortalecer el proceso aquí en Colombia. Esperemos que cualquier tema pactado en esas mesas técnicas se cumpla, lo cumpla el Gobierno y también lo hagan grupos armados.

¿Cuál es la situación del municipio hoy por la presencia de grupos armados?



Pues siempre es de miedo y de zozobra, son ellos los que tienen las armas y los que mandan en el territorio y eso para nadie es un secreto. Entonces, creo que es hora de que hagan un alto en todo, que paren la violencia en territorio para que se pueda firmar la paz que tanto anhelamos en Tibú y cuya prioridad está en la construcción de los tejidos sociales que se han perdido por muchos años y que no han sanado. Eso es lo que no nos permite a nosotros avanzar hacia la verdadera construcción de la paz que tanto anhelamos.

¿Ya le habían notificado que la negociación iba a iniciar en su municipio?



La verdad, no; pero sí he sido uno de los mandatarios que ha criticado que los procesos de paz con el Eln y con la FARC se hicieron fuera del Catatumbo o fuera de las regiones donde están los problemas y las afectaciones, y en donde por años la violencia nos ha robado muchísimas cosas que hoy los catatumberos anhelamos con ansia. Ojalá que estas mesas puedan brindarle a nuestra región una tranquilidad, que no solo se quede en el papel o en palabras, y que podamos vivir tranquilos, sin necesidad de salir corriendo por la violencia.

Facebook Twitter Linkedin

El 8 de octubre se instala la mesa en la región del Catatumbo. Foto: Oswaldo Paez. Oficina del Alto Comisionado para la Paz

¿Qué impacto cree que puede tener esta negociación en la región?



Ojalá tenga un impacto grande en la economía. Para nadie es un secreto que la primera economía que tenía nuestro municipio era la parte ilegal, ojalá eso cambie. Obviamente, nuestra economía está estancada por todo lo que hacen los grupos armados en el territorio, como estigmatizar a las empresas que vienen de afuera y no permitir que haya un flujo de empleos en territorio. También la parte social, porque esperamos que por fin la gente tenga esperanza a partir de una paz justa y verdadera, como se había planteado en el acuerdo del 2016.

¿Usted ya pudo volver a su municipio o sigue gobernando desde el exilio?



Estoy todavía por fuera, tengo todavía dos meses, hasta el 22 de octubre. Tengo decreto para tener mi despacho fuera del municipio por todos esos temas de inseguridad que está viviendo el municipio. Esperamos que estas mesas de trabajo hacia la paz sean realmente provechosas y productivas y podamos volver a territorio, que es lo que anhelamos realmente para poder desarrollar las diferentes obras que tenemos dentro del plan de desarrollo.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias