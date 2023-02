Este lunes, en México, se inicia el segundo ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln. Se trata de una fase decisiva en la que se espera que el proceso recupere el ritmo perdido, tras la crisis del 31 de diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro anunció que se había alcanzado un acuerdo del cese del fuego bilateral, hecho que la insurgencia negó.

“Esperamos que tome ritmo y que logre dejar en firme las principales definiciones, entre ellas la agenda del proceso, un hecho que aún no se ha concretado”, dice Luis Eduardo Celis, analista que sigue de cerca estas conversaciones, las cuales se consideran de las más importantes para la búsqueda de la ‘paz total’ del presidente Petro.



En efecto, aunque la agenda se trata de un elemento formal, es trascendental porque marca la hoja de ruta y abre la posibilidad de avanzar en tres direcciones.



La primera, el cese bilateral del fuego y de hostilidades. Sobre este punto es posible que se les lleve un tiempo en precisar a qué se refieren las hostilidades, que es un término amplio y difícil de identificar y adjudicar en los territorios donde se mueven el Eln y otros actores armados, algunos de ellos declarados enemigos mortales, como ocurre en el departamento de Arauca con las disidencias de las Farc. Hasta ahora, las dos partes han expresado su voluntad de hacer una negociación sin tiros en medio de un ambiente de distensión.



La segunda es el deseo de la guerrilla de iniciar procesos de participación para la paz. Esto le permitiría dar sus puntos de vista sobre el Plan Nacional de Desarrollo que, aunque ya está radicado en el Congreso, la estructura quiere dejar constancia de que se discutan temas de interés de las comunidades en donde tiene influencia.



Y, tercero, se espera que se revise lo acordado frente a los temas humanitarios.

De esto ya hay una experiencia reciente y fue la Caravana Humanitaria que hicieron hace dos semanas en el Calima y el bajo San Juan. La propuesta es replicar este ejercicio en otros puntos del país.



Está previsto que este ciclo pueda durar entre 21 y 30 días. Aunque la situación creada por el anuncio del cese del fuego anunciada por Petro llevó a una serie de mensajes cruzados, a la postre forzaron una reunión extraordinaria a mediados de enero en Caracas, donde ya se había realizado el primer ciclo a finales del 2022.

La cautela y efectividad en esta nueva etapa de diálogos serán claves para que el Ejecutivo pueda empezar a fortalecer algunos de los frentes de la ‘paz total’, luego de la incertidumbre generada por las treguas decretadas con cuatro grupos armados que, tras más de un mes de su entrada en vigor, siguen en el limbo.



Sin duda, cuando las delegaciones se encuentren mañana, gravitará la necesidad de alcanzar un acuerdo del cese del fuego bilateral, que se quedó en el papel a inicios de enero.



Aunque la agenda que el Eln pactó con el gobierno Santos fue retomada, esta aún es susceptible de modificaciones, ya que en el primer ciclo se trataron temas metodológicos y de funcionamiento de las conversaciones.

Con base en esa agenda, que consta de seis puntos, el segundo ciclo de diálogos partirá de los principios de participación de la sociedad en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones de la paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación.



A diferencia del proceso realizado con las desmovilizadas Farc, en este proceso sí se implementará inmediatamente lo que se vaya pactando en la mesa. De hecho, una de las prioridades del Eln es que los civiles puedan colaborar lo más pronto posible en la construcción de iniciativas con las delegaciones.



Ambiente de los diálogos

Las partes llegan a la mesa con la subida de tono en sus reclamos por parte de Antonio García, comandante de ese grupo armado. En su cuenta de Twitter afirmó que “la paz no es sinónimo de dejación de las armas ni de cupos en el Parlamento”.

“El proceso de paz con el Eln no puede utilizarse como ‘paraguas’ de asuntos no claros. El único propósito del proceso de paz es hacer de Colombia un país más democrático, justo e incluyente; que las justas aspiraciones de las mayorías del país sean escuchadas y tenidas en cuenta”, agregó.



“El Gobierno no se ha puesto a tono con lo acordado en la mesa. Si el Eln sigue siendo considerado GAO, quiere decir que seguimos en el mismo punto que lo dejó Duque, o sea, no despegamos como debería ser”.



La tesis de García es que el Estado considera a su organización un grupo delincuencial, por lo que él rechaza que se lo iguale con otros grupos con los que también se busca alcanzar la ‘paz total’.

En respuesta, Otty Patiño, jefe del equipo negociador, respondió: “García no ha entendido la significación de lo que es la ‘paz total’ ”.



Y recordó que desde el Gobierno se les dan “distintos tratamientos a los distintos actores” y dejó claro que a la guerrilla desde un principio “se le dio un tratamiento político”.



A manera de ejemplo, citó que entre los integrantes de la delegación negociadora hay dos congresistas, representantes de gremios y otros actores de la sociedad civil.

Para Patiño, esto no se ha hecho “con los otros grupos”, y dijo que en todos los escenarios se ha hecho esta distinción “y la haremos cuantas veces sea necesario”.

Asimismo, le exigió al Eln demostrar “que su actividad es básicamente política y que tienen una mirada de poder hacer política sin armas”.



A pesar de las diferencias, se espera lo anunciado por las partes. “En México se empezará a tratar de acordar un cese del fuego bilateral, además se hará un examen conjunto de los logros y dificultades en la implementación de los acuerdos realizados en el primer ciclo”.



